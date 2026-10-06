（纽约综合讯）绰号“CZ”的华人富商、币安创始人赵长鹏罕见接受媒体专访，透露自己的真实身家约在100亿至300亿美元（128亿至384亿新元）区间，并称1000万美元就足以支撑舒适的日常生活。

美国《纽约时报》上个星期四（10月1日）刊出对赵长鹏的访问。

对于他的净资产在今年3月福布斯全球亿万富豪榜上曾被估算高达1100亿美元，一度超过比尔·盖茨，赵长鹏称，这个数字明显虚高，自己的真实资产规模大约在100亿至300亿美元之间。

他还说，财富存在边际效用递减，1000万美元就足以支撑舒适的日常生活，超出这个数额的部分，对生活品质的提升意义有限。

访谈中，他透露自己住在阿布扎比一栋九间卧室的别墅里，配有四名保镖、一名厨师和一艘游艇，日常出行却开一辆白色日产SUV。他还主动介绍家中天花板上一处一直没有修好的渗漏。

他也回顾了自己的投资生涯。2013年7月，他在上海的一场牌局上听同事提到比特币。研究几个月后，他卖掉上海一套三居室，把90万美元售房款全部买入比特币，并相信自己即使失败也能回到传统金融工作中。

公开资料显示，49岁的赵长鹏出生于中国江苏省连云港市，12岁时随家人移居加拿大温哥华。他2017年7月创立币安，在短时间内将其发展为全球交易量最大的加密货币交易所。

赵长鹏2023年辞任币安首席执行官，并承认违反美国反洗钱法律，入狱四个月，当年9月27日正式服刑期满获释。去年10月，美国总统特朗普签署了赵长鹏的赦免令，抹除了他的重罪犯罪记录。

赵长鹏在《纽时》采访中确认，目前在币安仅保留股东身份，不再参与日常运营管理。

彭博社9月21日引述知情者报道，美国联邦检察官据报正在调查币安是否违反美国针对伊朗实施的制裁。