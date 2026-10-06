美国媒体报道，特朗普政府已与中国初步讨论开展核设施互访，并计划在未来几个月的面对面会谈中继续推动这一构想。

美国有线电视新闻网（CNN）星期二（10月6日）引述知情人士报道，核设施互访构想最初由中方在今年与美国官员会面时提出。双方讨论了参访美国能源部下属国家实验室及中国对应设施的可能性，美方也愿意讨论互访核试验场。

知情人士说，今年以来，中美官员在工作层面的核问题讨论，大多在联合国安理会五个常任理事国的会议间隙举行。

报道称，核设施互访可能有助于中美建立互信，推动双方在战略稳定问题上的接触取得进展，并为美俄中三边军控协议奠定基础。不过，中国仍坚决拒绝参与可能限制其核武扩张的讨论。

报道指出，美国目前拥有约5000枚核弹头，远多于中国的约600枚。不过，中国正在扩建核武器基础设施，预计未来10年将再生产数百枚核弹头。

报道还引述一名美国官员说，美国总统特朗普上月与中国国家主席习近平会晤时，表达了对美俄中三边军控谈判的支持，但两人并未讨论核设施互访的可能性。