交易商透露，随着其他海湾产油国经霍尔木兹海峡的出口逐步恢复，中国独立炼油企业加大采购10月和11月交付的伊拉克及卡塔尔原油，以替代日益减少的伊朗供应。

路透社引述三名熟悉交易情况的交易商说，中国炼厂已从贸易公司摩科瑞（Mercuria）、Totsa和托克（Trafigura）购买至少1200万桶伊拉克及卡塔尔原油。其中一人估计，总采购量达1500万至2000万桶。

交易商说，按到岸价计算，这些原油的成交价较洲际交易所（ICE）布伦特原油基准价每桶溢价12美元至约20美元（15新元至约25新元）。

知情人士说，采购的大部分是伊拉克巴士拉中质及重质原油，属于目前价格最低的中东原油品种之列。买家包括弘润石化、齐成石化、齐润石化、华龙石化和京博石化。

一名交易商说，伊拉克原油供应充足、交付及时，已成为中国独立炼厂采购的新标杆。

知情人士还说，弘润石化和神驰石化另外购买了300万桶卡塔尔al-Shaheen原油，预计11月初运抵。

在上述交易前，中国炼厂已于8月下旬至9月上旬购买逾2000万桶来自西非、加拿大和哥伦比亚的原油，以应对伊朗供应减少。

近年来，中国独立炼厂高度依赖受制裁产油国提供的折价原油，尤其是伊朗原油。但美国和以色列对伊朗的战争扰乱原油供应，加上美国7月对伊朗船只实施海上封锁后，伊朗供应进一步减少，推动中国民营炼厂增加对未受制裁海湾原油的需求。

分析公司Kpler的数据显示，中国9月进口伊朗原油的数量同比减少近一半，降至日均59万桶，为2023年1月以来最低水平。

Kpler说，储存在封锁区外船只上的伊朗原油，已从7月下旬的1亿桶降至4500万桶，减少逾一半。数据也显示，伊朗9月没有出口任何原油，这是Kpler自2013年开始追踪伊朗原油流向以来首次出现这一情况。