中欧新一轮贸易谈判本周在北京登场之际，法国总统马克龙与德国总理默茨联名致信欧盟委员会主席冯德莱恩，要求欧盟建立“快速贸易反制机制”，必要时限制甚至切断相关国家进入欧盟单一市场的渠道。

据路透社和彭博社报道，法德提案虽未点名中国，但中国是这一机制被提出的主要背景，也是最可能被针对的对象。

针对法德的最新举措，中国商务部星期二（10月6日）以答记者问方式回应称，保护主义提升不了竞争力，脱钩断链只会损人不利己，希望法德两国坚持开放合作和自由贸易，“不要鼓动欧盟动辄使用保护主义工具，更不要将经贸问题政治化和泛安全化，避免以错误方式走错误道路并最终反噬自己”。

受访中国学者判断，中欧接下来可能陷入“打打停停”的局部贸易冲突，但全面贸易战的可能性较低；双方无意也难承受全面对抗，但电动车、化工、光伏、钢铁等领域的摩擦可能升级。

法德10月5日致信冯德莱恩，距离欧盟领导人10月15日至16日在布鲁塞尔举行的欧洲理事会峰会仅10天。据报道，欧盟领导人届时将讨论对华贸易失衡。峰会前，欧盟贸易专员塞夫科维奇10月8日至9日访华，与中国商务部长王文涛举行会谈。法国国际广播电台将此行形容为中欧避免贸易大战的“最后谈判”，并称谈判破裂可能引发中欧贸易战。

法德认为，欧盟面临“系统性的扭曲市场行为”，需强化贸易反制能力。德国官员称，欧盟需要一个威力可与美国“301条款”相当的工具。法德同时要求建立两项新工具，一是降低对单一供应来源的依赖，二是限制第三国进入欧盟单一市场，必要时切断市场准入。德国官员称，这可作为贸易冲突中的反制武器，例如中国若限制稀土出口，欧盟可采取市场准入工具反制。德国《商报》将这一拟议机制称为对华贸易的“Kill Switch”（紧急中止开关）。

为提高反制速度，法德主张采用“反向合格多数”，即欧盟委员会提出措施后，除非成员国以合格多数反对，否则即可启动。不过，新机制仍须欧盟成员国政府和欧洲议会批准。相比之下，欧盟现有的“反经济胁迫工具”需经过调查、认定和磋商等程序，可能持续数月。

法德联手也显示德国对华政策出现变化。《南德意志报》分析称，德国过去因顾虑在华车企遭受报复，而被视为欧盟对华政策“刹车片”；但面对“中国冲击2.0”，柏林立场似乎有所松动。

据报道，欧盟对华贸易逆差去年约达3600亿欧元（5180亿新元），平均每天近10亿欧元。欧盟将贸易失衡与中国的产业补贴、产能过剩及市场准入不对称等问题联系起来，并担忧中国商品冲击本地的汽车、化工等产业。

面对欧盟拟加强贸易反制，中国商务部9月29日表示，若欧方出台针对中国企业或产品的歧视性限制，中方将坚决回应；10月3日又对自欧盟进口的对硝基甲苯启动反倾销调查。

但中欧双方均未关闭对话大门，北京会谈仍是中欧寻求解决贸易分歧的重要契机。

德国墨卡托中国研究中心（MERICS）客座研究员戈雷希（Esther Goreichy）向《联合早报》分析，法德提案第一阶段是更快、更系统地动用欧盟现有贸易防御工具，之后还可能建立降低供应链单一依赖的“多元化工具”，以及针对“系统性市场扭曲”的新工具。

她认为，最重要的是，法德作为欧盟两大经济体公开支持欧委会处理全球贸易失衡的议程，将赋予欧委会更大的政治授权；法德希望与中国在市场准入、产能过剩、补贴和汇率等问题的对话上取得实际成果。她说，中欧产业和供应链深度融合，贸易战不符合任何一方利益，北京会谈的重要意义在于避免贸易战的同时，也取得实质性成果。

北京外国语大学欧盟与区域发展研究中心主任崔洪建判断，若北京会谈未达欧盟预期，中欧“可能要碰一碰”，但更可能在电动车、化工、光伏、钢铁等领域出现局部贸易冲突，而非全面贸易战。中国可能采取“精准对等”反制，根据欧盟限制领域及不同成员国对中国市场的依赖程度选择目标，农产品、葡萄酒等可能成为选项，稀土等战略性原材料则属于“更强的后手，不会轻易动用”。

崔洪建认为，中欧可能形成“欧盟局部限制、中国精准反制、双方承压后重启谈判、再评估是否升级”的“打打停停”循环。中国经历中美贸易摩擦后对自身反制能力更有信心，但若中美和欧盟两个主要发达经济体市场同时收紧，部分转向欧洲的中国产能也将面临调整压力。