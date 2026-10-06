台湾向美国采购66架F-16V BLK70战机，首批两架上周自美国飞抵台湾。中国大陆外交部回应时说，大陆坚决反对美国向台湾出售武器的立场是一贯、明确的。

首批两架F-16V BLK70上星期五（10月2日）自美国夏威夷飞抵台东志航基地。这是时隔29年，台湾再度迎来新采购的战机。

台湾总统赖清德在脸书称赞这批新式战机具备先进雷达与航电系统，能提升侦测威胁及掌握空中情势的能力。

他强调，维护台海和平稳定是政府坚定不移的目标；而强化国防，提高武力侵犯台湾的代价，降低误判及冲突的风险，让和平更有保障。

美国国务院重申对台政策没有改变，坚守以《台湾关系法》、美中三公报及对台六项保证为基础的“一中政策”。美国持续和印太地区的朋友及盟友站在一起，以推进共同的繁荣、安全及价值观，这包括台湾。

美国国务院2019年批准售台66架F-16V战机，因中美关系变化及疫情、供应链等影响，预定交货时间从2023年底推迟到2026年底。

中国大陆外交部官网星期二（10月6日）晚间发布发言人郭嘉昆针对多个问题的回应。针对台湾接收了自美国采购的两架F－16V战斗机，并计划今年内再接收64架，郭嘉昆说：“中方坚决反对美国向中国台湾地区出售武器的立场是一贯、明确的。”