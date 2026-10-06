香港大埔宏福苑火灾独立委员会本月底将向特区政府提交报告。行政长官李家超周二（10月6日）表示，会根据报告内容在短期内尽快推行全面改革，并追究责任。据悉香港官场及政圈最近传出各种“落台”（下台）版本，包括有一名副司长及两名副局长要下台。

大埔宏福苑去年的五级火灾造成168人死亡，独立委员会于今年3月至7月举行30场听证会，听取80名证人的口述证供、专家报告及涉事方律师代表的陈词等，多个部门包括房屋局独立审查组（ICU）、劳工处、消防处等被指有失职之嫌。综合港媒近日报道，保安局原副秘书长莫君虞、原体育专员蔡健斌两名资深政务官，已被部署专责为行政问责做前期工夫。

李家超周二出席行政会议前，被问到有关消息是否属实时，指当局会在短期内尽快推行全面改革，并追究责任。他说：“政府在这段期间已作一系列部署，在独立委员会提交报告后，会根据报告内容，短期内尽快推行全面改革，并追究责任，届时会作详细公布。”

李家超表示，自从宏福苑大火后，港府已即时成立三个工作小组，处理调查和强化规管工作，统筹募捐和支援，安排应急住宿和长远妥善安置灾民，及后成立了独立委员会查明事故，防止事情再次发生，并会追究责任。他在新一份施政报告中也宣布七项优先改革措施。

香港《明报》周一报道，宏福苑大火造成168 人死亡，是去年中国全国最大的人命伤亡事故，香港政界多认为要政治问责，以平息民愤。据悉，香港立法会今年暑假期间到北京学习，中央港澳办主任夏宝龙与议员座谈时，就表示宏福苑大火的责任问题“一定会有交代”。香港官场及政圈最近更传出各种“落台”版本，包括下台的司局长数目，由0（无局长落台）至1+2（一名副司长加两名副局长）甚至1+3都有人传出。

香港《经济日报》周一也引述前政府中人和政圈人士表示，宏福苑是一场造成168人死亡的悲剧，让社会“消消气”，除了行政问责，预料也要有高官问责；而且，11月26日是宏福苑火灾悲剧一周年的日子，港府必须在此之前有所交代。

报道指出，有资深建制派人士说，若高官下台，应该堂堂正正问责，而非因健康理由等。前政府中人认为，李家超如何处理此事，考其政治智慧，也是他连任的“考牌战”。

香港中文大学政务与政策科学学院讲师孔永乐接受《联合早报》访问时表示，本次世纪火灾经过全面及深入的调查，若证实含有行政失当，预期相关官员将会依法问责下台，向公众显示行政机关若存在过失，终究难逃相应之法制与政治问责。

但他说，香港目前尚未形成健全的“官员问责”的政治文化，而且在处理公营机构行政失当的投诉机制也显得不足，“无论最终是否有问责官员承担责任下台，港府均应推动相应的制度化改革，从根本上改善现行公共治理之漏洞。”