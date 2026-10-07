近月在网络人气急升的“重庆机车落地签”，成为不少台湾年轻人赴中国大陆旅游的热门体验。游客坐上重型机车，在重庆夜景下拍摄短片，再配上音乐和剪辑，制作出颇具电影感的影像。

这股风潮2023年已在重庆出现，今年5月大陆艺人郑恺体验并发布影片后迅速出圈，这项体验也被网民戏称为抵达重庆后必办的“落地签”，更衍生出“不拍等于非法入庆”等网络热梗。

23岁的蕙萱今年7月前往重庆，也特地体验了“机车落地签”，并在台湾年轻人常用的社群平台Threads分享这段让她直呼“好可怕”，却又觉得“太值得”的经历。

她接受《联合早报》访问时说，看到身边朋友一个接一个去拍，不禁也被吸引，“就觉得自己到现场肯定也要亲自体验一次”。

这并非蕙萱第一次赴陆。2024年，她因学校课程加入一个群组，得知有赴陆“落地招待”的学生交流机会，可与中国大陆学生一起上课、出游，“所以当时就毫不犹豫地参加了”。此后，她每年都会到中国大陆不同城市旅游。

两岸政治关系近年持续紧张，台湾官方也多次提醒民众注意赴陆风险。蕙萱说，“没有特别多的想法或顾虑”，到了当地“主要就是专心享受旅程”。下一趟，她考虑三亚、云南或新疆，“想再探索不同风景”。

台20至29岁赴陆单月人次疫情后首破3万

台湾交通部观光署统计显示，今年8月，赴陆的20至29岁台湾民众达3万零725人次，是冠病疫情后单月首次突破3万人次，同比增加约9.6%；与2023年8月相比，则增加逾六成。

世新大学观光学系副教授陈家瑜从学生身上也感受到这股赴陆热潮。她告诉《联合早报》，今年明显更常听到学生谈起自己或同学赴陆旅游。过去年轻族群在赴陆旅客中占比较低，“但我自己觉得，占比今年可能会有一些突破。”

陈家瑜认为，社群媒体在其中推波助澜，造就了这股赴陆热潮。重庆“机车落地签”这类具有话题性和画面感的体验尤其容易在网络发酵；电玩游戏《黑神话：悟空》走红后，也带动玩家前往山西等取景地“朝圣”。

她说，大陆旅游产品持续推陈出新，加上小红书、抖音、陆剧等内容进入台湾年轻人的日常视野，让过去较陌生的城市和景点更容易被“看见”。

疫情后受两岸关系和直航航点减少等因素影响，台湾民众赴陆旅游恢复速度较日本和韩国慢，不少内陆景点还须转机，增加时间和金钱成本。陈家瑜原以为这会形成“蛮大的阻碍”，但台湾旅客逐渐习惯转机，“很明显地感受到，从去年年中开始（复苏）力道就非常强”。

年轻人赴陆增加的同时，整体赴陆人次也持续回升。今年首八个月，台湾民众赴中国大陆达249万2051人次，较去年同期的208万3219人次增加近两成。

禁团令下旅行社靠口耳相传揽客

适应变化的不只是旅客。台湾商业总会观光暨餐旅产业推动委员会副主委、台北城市科技大学观光事业系助理教授李奇岳受访时说，台湾目前仍禁止旅行社组团赴陆，业者无法像过去一样公开招揽旅客，但市场需求并未因此消失，旅行社也逐渐改变经营方式。

他指出，有需求的旅客会自行组成亲友团，再找旅行社安排行程；一些业者则与社团、协会合作，通过熟客和口耳相传招揽客源。“回到那种没有网络的时代，大家都是口语传播。”

李奇岳形容，两岸观光产业仍处于“冰河期”，旅行社只能设法适应，“你要么就退出市场，要么就转型”。

陈家瑜认为，相较官方警示，民众更倾向以亲友的实际经历判断风险。她也提到，网红“馆长”陈之汉赴陆具有一定示范效应。对于有人质疑网红接受招待可能涉及统战，她说，“这种一定会有人质疑”，但馆长赴陆也可能产生某种“破窗效应”。

“你的周遭朋友总没有被招待吧，他们也去了。”陈家瑜说，随着更多人亲自前往，部分民众的疑虑可能逐渐降低；一般游客更在意的还是实际旅游体验，“讲白话一点，就是好不好玩”。

在张家界从事旅游业的台湾人阿多告诉本报，他去年接待的台湾游客较2024年翻倍，今年预计再增约七成；客群以40岁以上为主，不少人通过TikTok、小红书和Instagram找到他。

对于两岸政治氛围对旅游的影响，阿多认为确实存在，但程度有限。以他的接待经验，愿意赴陆旅游的台湾民众，“不会轻易被一些政治言论左右”。

李奇岳也说，相关风险提醒已经持续多年，“从疫情后就一直警示到现在……人去得越来越多”。

台湾陆委会目前仍将中国大陆旅游警示维持在“橙色”，建议民众避免非必要旅行。陆委会称，近年中国大陆持续增修国安相关法令，并发生台湾民众遭扣押、留置及盘查等案件，且遭留置盘查对象已从军警或涉密人员扩大至未涉密的基层公务员。

据陆委会最新统计，自2024年以来，台湾民众赴陆失联、遭留置盘查或关押的案件累计达449件。不过，相关统计并非全属一般旅游案件，其中168件为失联、39件遭留置盘查，另242件因涉及各种违法情形遭中国大陆关押。