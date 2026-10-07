路透社引述四名外交官和一名知情者报道，中国计划推出候选人，角逐世界卫生组织领导人一职。在美国退出世卫组织后，此举可能为北京扩大影响力提供机会。

长期以来，北京一直寻求在联合国机构及其他多边组织中承担更多责任。与此同时，美国总统特朗普领导下的美国政府正逐步减少对联合国及其部分下属机构的参与。

知情者称，中国计划提名资深公共卫生官员宋莉，接替现任世卫组织总干事谭德塞。如果当选，宋莉将成为继陈冯富珍之后第二位执掌世卫组织的中国籍人士。

据香港东网报道，宋莉曾长期在中国国家卫健委任职，担任过妇幼健康司司长，在妇幼卫生政策及国际合作拥有逾20年经验，目前担任中国全国妇联书记处书记及党组成员。

2020年，宋莉曾担任一份中国女性冠病防控指导文件的主编。这份文件旨在为疫情期间的妇幼健康管理制定全国性标准。

一名外交消息人士说，这项提名计划清楚表明，中国有意填补美国减少参与后留下的空缺。

由于失去最大捐助方，世卫组织被迫进行大规模重组，缩减各项工作、削减高级管理职位，并裁减数千个职位。

特朗普政府多次批评世卫组织应对冠病疫情的方式，并指责世卫组织偏袒冠病病毒起源地中国。世卫组织否认这一说法。

中国已宣布向世卫组织提供额外资金，但距离填补美国留下的资金缺口仍相去甚远。

世卫组织将在预计11月初举行的各区域委员会最后一轮会议结束后，公布完整的候选人名单。

不过，来自沙特阿拉伯、比利时、卡塔尔、博茨瓦纳、印度尼西亚和西班牙的六名候选人，已主动在世卫组织网站上公开身份。

路透社报道认为，由于冠病疫情期间世卫组织与中国的关系至今仍存在争议，宋莉的参选可能受到审视。