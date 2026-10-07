美国共和党资深议员要求美联储审查香港金融管理局使用美元流动性工具的资格，理由包括香港作为中国重要金融中心，以及港府近年来对民主派人士采取的行动。

据彭博社报道，美国众议院中国问题特别委员会主席穆勒纳尔（John Moolenaar）致函美联储主席沃什（Kevin Warsh），要求美联储正式审查香港金融管理局使用“外国及国际货币当局回购便利”（Foreign and International Monetary Authorities Repo Facility）的资格。

FIMA允许外国中央银行以持有的美国国债作为抵押，向美联储借入美元。

来自密歇根州的共和党籍议员穆勒纳尔指出，香港作为中国金融中心所扮演的角色，以及港府严厉打击民主派人士，都是启动审查的理由。

穆勒纳尔在信中写道：“上述任何一项理由，本身都足以促使美联储展开正式审查。将这些因素结合起来，再考虑到中国疲弱的金融状况和面临的流动性挑战，展开审查的理由就更加充分。”

美联储发言人说，已收到这封信，并计划作出回应。

FIMA主要用于在市场剧烈波动时，为外国央行提供出售美国国债以外的美元融资渠道，从而减轻大规模抛售美债对美国国债收益率造成的冲击。

根据规定，每个交易对手每天通过FIMA获得的融资上限为600亿美元（约767亿新元）。有关利率、期限、合资格账户和交易额度等调整，可由联邦公开市场委员会旗下外汇小组委员会批准。

大多数在纽约联邦储备银行设有账户的中央银行或外国货币当局，都可申请使用FIMA，但须获得美联储批准。

香港实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。截至今年7月，香港持有超过2580亿美元的美国国债。

美国近年来因香港国安法等问题收紧对港政策。不过，美国今年7月部分解除2020年以来实施的对港制裁和限制，北京对此表示赞赏。

美国财政部外国资产控制办公室当时说，特朗普2020年签署的香港正常化第13936号行政命令已经失效。这项行政命令此前构成美国制裁香港官员的法律依据之一，并暂停香港相较于中国大陆享有的部分特殊待遇，包括部分出口许可证豁免，以及给予香港特区护照持有人的优惠。