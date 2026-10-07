台湾知名主持人蔡康永星期天（10月4日）现身民进党籍台北市长参选人沈伯洋的竞总成立大会，引发中国大陆网民及品牌抵制。大陆军媒评论称，大是大非的问题不容“骑墙摇摆、见风使舵”，某些人一边赚着大陆红利，一边与“台独”眉来眼去，早晚付出“难以承受的代价”。

沈伯洋曾被大陆国台办列入“台独顽固分子清单”，并遭大陆公安机关立案侦查。

“蔡康永现身台独分子竞选现场”相关词条星期天冲上微博热搜，蔡康永随后遭零跑汽车等陆企品牌切割。

《解放军报》旗下新媒体账号“钧正平”星期二（10月6日）发文指出，一位台湾公众人物近期因给台独顽固分子沈伯洋站台，受到舆论强烈批评。面对质疑，一些人却以“不要过多解读”来进行搪塞，当事人至今也未作出清晰明确的回应。

文章称，不是所有事情都有模糊空间。沈伯洋的所作所为、成色如何世人皆知。“‘台独’势力是中国人民的死敌，‘台独’分子是民族的败类。这是个大是大非的问题，没有任何模糊空间，不容任何人骑墙摇摆、见风使舵。”

文章警告，某些人妄图用话术混淆是非，一边赚着大陆红利，一边与台独眉来眼去，早晚会把自己焊在历史的耻辱柱上，付出难以承受的代价。