韩国多家金融机构此前遭黑客攻击，约6万8000人的个人资料外泄。调查人员发现，攻击过程中疑似使用一款由中国网络安全工程师开发的人工智能（AI）智能体工具，但黑客身份及使用的AI模型目前尚未确认。

综合韩联社和韩国《朝鲜日报》报道，韩国当局上周发现至少七家金融机构遭到入侵，包括KB国民银行、新韩银行和韩亚银行等。韩国警察厅网络搜查局已就事件展开调查，金融监督院也着手追查攻击来源。

遭窃资料包括部分客户的年收入和个人贷款额度等信息。韩国当局担心，这些资料可能被转售给诈骗集团，或用于其他网络犯罪活动。

调查人员在部分用于攻击的服务器文件中，发现“ARTEX-自主渗透测试控制台”等中文字符串，由此引发外界对攻击是否涉及中国AI技术的关注。

不过，ARTEX本身并不是AI大模型，而是一款能够调用多个外部AI模型、自动执行网络安全任务的开源工具。它由中国网络安全工程师李普华（Li Puhua，音译）开发。

ARTEX可接入Anthropic的Claude Opus、OpenAI的GPT和中国的DeepSeek等模型，并利用这些模型创建和协调多个AI智能体，自主搜集信息、寻找漏洞及规划攻击路径，只需较少人工介入。

韩国网络安全业者指出，ARTEX原本用于协助安全人员检测自身系统漏洞，但在此次事件中，疑似被黑客用于自动寻找银行系统弱点并发动攻击。

韩国当局目前尚未说明攻击过程中具体调用了哪些AI模型，也尚未锁定任何嫌疑人，没有证据证实攻击者来自中国。

韩国《亚洲日报》报道，韩国金融监督院星期二（10月6日）说，目前已发现33个用于尝试攻击金融机构的IP地址，去重后为28个，并已将相关信息提供给金融业者。此前截至星期一（5日）傍晚，当局锁定19个相关IP，分布在美国、日本、香港、新加坡、越南、泰国、马来西亚、西班牙、拉脱维亚、瑞典、德国和韩国等地。

韩国金融监督院指出，即使能够确定IP所在地，攻击者也可能通过其他地区的网络绕道连接，因此不能据此判断黑客的真实所在地。