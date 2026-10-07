台湾一项最新民调显示，在美国总统特朗普与中国大陆国家主席习近平举行华府峰会后，六成受访台湾民众对特朗普维护台湾利益没有信心，仅约四分之一表示有信心。

台湾《美丽岛电子报》星期二（10月6日）公布9月份国政民调。调查显示，60.3%受访者对特朗普维护台湾利益没有信心，其中30.1%表示“不太有信心”，30.2%“完全没信心”。

相比之下，26.1%受访者表示有信心，其中6.3%“非常有信心”，19.8%“还算有信心”；另有13.6%没有明确回答。

从政治立场来看，民众党支持者对特朗普维护台湾利益最缺乏信心，88.2%表示没有信心。支持国民党的受访者中，72.2%表示没有信心；支持民进党的受访者则有45.5%表示有信心。

对于9月24日举行的习特二会，38.2%受访者认为会谈对台湾“没有影响”，24.9%认为对台湾不利，认为有利的则占11.2%；另有25.7%没有明确回答。

不过，台湾民众对特朗普是否会批准对台军售的预期相对较高。58.3%受访者认为，特朗普最终会批准价值140亿美元（179亿新元）的对台军售计划，21.9%认为不会批准，另有19.8%没有明确回答。

在台湾内部政治方面，总统赖清德的信任度和施政满意度均较上月上升。调查显示，48.3%受访者表示信任赖清德，较上月增加1.3个百分点；不信任者占38.6%，下降2.1个百分点。

对于赖清德的施政表现，47.9%受访者表示满意，较上月上升1.5个百分点；不满意者占41.4%，下降2.5个百分点。

行政院长卓荣泰的施政满意度也有所提高，42.4%受访者表示满意，较上月上升3.5个百分点；39.8%表示不满意，下降2.4个百分点。

至于执政的民进党，43.1%受访者表示喜欢，较上月上升1.9个百分点；39.9%表示不喜欢，下降4.6个百分点。

在野党方面，国民党的喜好度26.5%，较上月下降0.7个百分点，不喜欢者占53.4%；民众党的喜好度为21.0%，较上月下降两个百分点，不喜欢者占57.9%。这次调查将原有的政党好感度题组改为喜好度。

负责这项民调问卷设计的台湾大学政治学系教授张佑宗认为，这组数据反映总体民意具有类似“恒温调节”的自我修正作用，即当政党或政治机构的表现偏离社会期待时，民意可能出现反向调整。

他比较2026年9月与2025年8月的民调数据后，将民进党喜好度回升，以及国民党和民众党喜好度下降，解读为选民对过去一年朝野高度对立的反应。

这项民调于9月29日至10月2日进行，访问全台1201名年满20岁民众，采用住宅电话和手机双架构抽样。在95%信心水平下，抽样误差最大为正负2.83个百分点。