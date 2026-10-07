美国国会众议院前议长佩洛西（Nancy Pelosi）与台湾前总统蔡英文会面时，形容她是一位勇敢的民主捍卫者，并表示美国国会对台湾人民及其自由的承诺依然坚定不移。

蔡英文星期三（10月7日）上午在脸书发文称，她在旧金山与佩洛西会面，并形容对方为老朋友。这也是蔡英文2024年卸任总统后首次访美。

蔡英文说：“我们谈起台湾、美国，也谈到这几年世界的变化。佩洛西议长长期关心、支持台湾，她也再次表达，美国国会对台湾人民以及自由民主的支持，始终坚定。”

蔡英文也回忆起佩洛西2022年访问台湾，当时她在台湾总统府颁授佩洛西“特种大绶卿云勋章”。蔡英文说，多年来无论国际局势如何变化，佩洛西始终是台湾坚定的朋友。

此次两人再度见面，蔡英文特别准备了一份来自台湾的礼物，送给佩洛西。根据蔡英文贴文，这份礼物是由台湾新锐女性设计师简君嫄旗下品牌设计的丝巾。

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蔡英文最后在贴文中写道，民主伙伴之间的情谊，需要一代一代累积，也需要一次又一次的交流。“我也会继续努力，让台湾跟世界保持连结，也为台湾交更多朋友。”

佩洛西也在脸书发文称，很荣幸能与蔡英文再次见面，并形容蔡英文是勇敢的民主捍卫者以及美国的挚友。

佩洛西还说：“美国与台湾关系牢固，（美国）国会对台湾人民及其自由的承诺依然坚定不移。”

佩洛西在脸书发文称，很荣幸能与蔡英文再次见面，并形容蔡英文是勇敢的民主捍卫者以及美国的挚友。（佩洛西脸书）

佩洛西曾在2022年8月访台。随后，中国大陆解放军展开大规模“锁台”军演。

蔡英文星期二（10月6日）上午抵达加利福尼亚州。据中时新闻网报道，她此次赴美预计在旧金山停留一周，并将参与斯坦福大学相关科技与国家安全研讨会等活动。