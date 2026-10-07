台湾知名主持人蔡康永现身民进党籍台北市长参选人沈伯洋的竞选活动，引发中国大陆网民及品牌抵制。中国大陆官媒《环球时报》前总编辑胡锡进连续第二天发文评论此事，称大陆没有人差别对待蔡康永，“整个舆论海啸都是他本人以出人意料的方式掀动的”。

胡锡进星期二（10月6日）晚在微博发文称，蔡康永给“台独顽固分子”沈伯洋站台，严重触怒大陆舆论，并指这是蔡康永的主动行为；在大陆官方尚未公开表态之前，蔡康永在大陆网上已经彻底塌房，这是大陆民间的天然反应。

胡锡进写道：“蔡康永未在大陆有任何公职，也没有政治角色，他在大陆的几乎所有活动都是商演和与此相关的商业活动，他的塌房将自己在大陆继续从事商演的基础几乎归零了，这决非大陆‘差别对待他’的结果，他自己是这一切的‘唯一编剧’。”

胡锡进也提到，蔡康永过去给大陆公众留下的印象不错，但此次参加沈伯洋的竞选活动，触发的舆论反应出乎绝大多数人意料。事发两天以来，蔡康永仅对台湾媒体表示，参加沈伯洋竞选总部成立大会“就是来见识一下”。

胡锡进并说：“他没有自己很受震动、并且希望极力挽回事态的表现。”

胡锡进进一步说，很多人不能不认为，蔡康永在参加沈伯洋活动之前就已经想好了，他准备重构自己的人设，改变自己与“台独”之间的原有距离；他大概想让大陆舆论适应他这样做，包容他的改变。如果大陆舆论拒绝那样做，那么他也做好了失去大陆市场的思想准备。

胡锡进表示，无论主动还是被动，蔡康永有可能要面对自己创造的“新现实”，即今后到大陆商演或为大陆企业代言几乎不再可能，围绕他的舆论环境已经面目全非；大陆商演组织者和企业逆着舆论风向与他重开合作，这显然不是市场经济所鼓励的。

胡锡进还称，大陆没有任何人差别对待蔡康永，也没有人故意与他过不去，整个舆论海啸都是蔡康永本人以出人意料的方式掀动的。“他用自己的行动支持了两岸都有人对他‘两面人’的指控。出来混，就得还，他需要自己承担所有后果。”

此前，胡锡进星期一（5日）在微博发文称，蔡康永此次的表现纯属主动招惹是非，并指蔡康永犯了大忌，“一切后果他需自己承担”。

《解放军报》旗下新媒体账号“钧正平”也在星期二发文，虽然未点名蔡康永，但称大是大非的问题不容“骑墙摇摆、见风使舵”，某些人一边赚着大陆红利，一边与“台独”眉来眼去，早晚付出“难以承受的代价”。

沈伯洋星期天（10月4日）举行竞选总部成立大会，台湾总统兼民进党主席赖清德、前总统蔡英文、副总统萧美琴及行政院长卓荣泰等绿营要角均到场支持。由于沈伯洋曾被大陆国台办列入“台独顽固分子清单”，并遭大陆公安机关立案侦查，蔡康永的出现格外受关注。

消息曝光后，大陆网民在社媒发文抵制蔡康永，“蔡康永现身台独分子竞选现场”登上微博热搜。大陆电动车品牌零跑汽车随后发表声明重申坚持“一个中国原则”，称蔡康永并非其品牌代言人，并已撤下所有相关合作内容；《时尚芭莎》杂志也下架与蔡康永有关的专访宣传内容。