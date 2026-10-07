台湾作家杨双子在德国举办的一场书籍讲座上，现场口译被批漏译或改译涉及“中国”、“中华民国”等内容，引发台湾读者抗议，柏林台湾协会也对此表示失望。口译员回应时承认疏漏，但否认因政治立场刻意回避相关内容。

综合“壹苹新闻网”、《镜周刊》等报道，德国慕尼黑文学馆（Literaturhaus München）上周五（10月2日）举办杨双子《台湾漫游录》德译本讲座。口译员曹昌振据称会前就表明“有些政治议题无法翻译”。

在讲座进行期间，曹昌振被指回避“中华民国”、“台湾”与“中国”等敏感字眼。当杨双子谈及中国大陆对台“认知作战”时，曹昌振据称将其失真翻译为“假信息”；他据指也将中国大陆代称为“一个很大的邻居”，引发在场台湾读者强烈抗议。

柏林台湾协会星期二（10月6日）在脸书发布声明表示，涉事口译员并非由协会介绍，相关人士的行为也不代表协会。协会对讲座上的口译问题与结果同感失望与遗憾，并称该口译在活动中刻意避开与中国大陆相关的重要论述，导致现场未能忠实呈现作者的完整脉络与核心意旨，令人感到不满。

曹昌振星期三（7日）发布书面声明回应，否认因政治立场刻意删除、淡化或回避杨双子谈到“中国”、“中华民国”或台湾政治处境的内容。

他表示，口译上的失误与“因政治立场而故意不翻译”是两回事，不能接受在没有事实依据的情况下将两者画上等号。

曹昌振解释，由于一些发言较长且他在长时间高度集中后，注意力与记忆负荷受到影响，因而出现疏漏或表达不完整。他表示，愿意接受专业上的批评与检讨。

针对上述风波，春山出版社表示遗憾，并称除向主办单位表示抗议，也再次认识到口译传达的重要性，接下来《台湾漫游录》德国巡回活动皆由旅德作家林育立担任口译。