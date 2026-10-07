中国国庆假期旅游市场出现“奔县游”热潮。在传统热门城市和景区之外，越来越多游客转向县城和小众目的地。不过，大量游客集中涌入，也令部分县域住宿、交通和公共服务承压。

综合澎湃新闻、21世纪经济网和封面新闻报道，同程旅行数据显示，截至9月14日，今年中秋国庆县域旅行产品预订热度较去年同期增长42%。平潭、淳安、保亭、中牟和平遥等成为热门“奔县深度游”目的地，其中平潭酒店、民宿等旅行产品预订热度同比上涨62%。

美团数据显示，国庆假期首日，四川合江县和稻城县民宿预订量同比分别增长139%和117%，河南辉县、云南建水等地的高星酒店预订增速也明显上升。

去哪儿旅行数据则显示，截至星期天（10月4日），河北唐山河头老街、宁夏中卫沙坡头、江西上饶葛仙村、河南开封万岁山武侠城、江西婺源篁岭等景区进入热度榜前列。

这种避开传统热门目的地、转向县城和小城的玩法，过去常被称为“反向旅游”。随着县域旅游持续升温，“奔县游”正从相对小众的选择，逐渐成为假期旅游的新趋势。

不过，当越来越多人奔向同一批“小众目的地”，为避开人潮而开展的“反向旅游”反而开始出现新的拥堵。

国庆假期期间，青海祁连县就因短时间内涌入大量游客引发关注。这个约5万人的县城10月3日涌入超过10万游客，全县400多家酒店和民宿全部满房。当地文旅部门当天傍晚5时30分至午夜近七小时内接到400多个住宿求助电话，并紧急开放学校宿舍等公益床位安置游客。

其他热门县域和景区也面临类似压力。河南开封万岁山武侠城多日达到接待上限，一度发布限流和停售当日门票公告；九寨沟风景区则早在9月30日就出现多个日期门票售罄的情况。

住宿价格也随需求上涨。部分平日每晚两三百元人民币（下同，300元人民币约57新元）的县城酒店，在国庆期间涨至五六百元甚至更高，个别房型价格达到平日的两至三倍。

比多花钱更值得警惕的是安全问题。一些“野生景区”看似人少景美，却属于未开发、未开放区域，缺乏安全保障，存在无人监管、无应急预案、无救援保障等隐患。