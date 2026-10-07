台湾民进党台北市长候选人沈伯洋此前称遭人监控，台北地检署调查发现，两名香港男子涉嫌出资委托台湾征信业者长期跟监沈伯洋。检方星期三（10月7日）依违反《个人资料保护法》罪嫌起诉四名征信业者，并通缉两名涉案港人。

综合台湾《上报》、FTNN新闻网和三立新闻网报道，沈伯洋此前发现住家门口一辆机车被装设针孔摄影机，镜头对准住所出入口。台北地检署国安专组追查后发现，香港男子鞠觉贤和林庆涉嫌于2024年委托台湾征信业者监控沈伯洋。

检方调查显示，鞠觉贤汇款约9万9950港元（约1万6000新元），委托征信业者郑永津跟监沈伯洋。郑永津随后再以18万新台币（约7200新元），将任务转交大爱征信社执行。

由于沈伯洋身边有随扈，跟监一度不顺利。涉案人员其后将微型摄影机安装在停放于沈伯洋台北市大安区住家外的机车座垫下方，镜头对准住所大门，并通过手机应用程序远端监控。

检方指出，相关人员从2024年10月1日至11月8日，全天候监控沈伯洋及妻女进出情况，并驾车在附近跟拍。拍摄所得影像通过Telegram传至监控群组，再由郑永津转交鞠觉贤。

台北地检署认为，郑永津明知将政治人物的社会活动和个人资料交给境外势力可能带来风险，仍为获取报酬接受委托并实施监控。检方依非公务机关非法搜集、利用个人资料罪嫌，起诉郑永津、谢乙辰、江文鑫和侯凯瀚四人。

检方指，郑永津在侦讯过程中一度避重就轻，虽然后来表示认罪，但犯后态度不佳，因此建议法院判处一年六个月有期徒刑。谢乙辰等人则在后续讯问中坦承犯行并表达悔意，检方建议法院依法量处适当刑罚。

至于人在境外的鞠觉贤和林庆，检方已发布通缉。