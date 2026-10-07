台湾侨务委员会委员长徐佳青被民众党立法院党团指控滥用外馆资源、携带家人出访后，星期三（10月7日）宣布请辞，并自请接受行政和司法调查。行政院长卓荣泰随后批准她的辞呈。

综合台湾《自由时报》《联合报》和公视新闻网报道，民众党团星期二（10月6日）指控，徐佳青在担任侨委会副委员长和委员长期间，曾让未成年儿子以“摄影官”名义随行出访，并让丈夫唐博伟使用驻外馆处公务车，质疑她滥用公务资源。外交部目前已要求相关外馆查证。

徐佳青星期三早上举行记者会时否认浪费公帑或图利家人，并数度哽咽。她说，自己在侨委会任职六年半期间始终依法行政、问心无愧，但为维护行政和司法调查的客观独立，以及侨委会委员长职位的清誉和官箴，决定即日起请辞，并全力配合相关调查。

徐佳青此前曾回应，相关出访计划、人员配置和预算均依法办理，并曾接受监察院和审计部门检视。侨委会也表示，公务车辆调派仅限公务行程，并否认存在违法情形。

针对民众党立委陈昭姿指徐佳青2024年出席北美洲台湾妇女会活动时与丈夫、儿子同行，北美洲台湾妇女会温哥华分会则澄清，徐佳青的丈夫和儿子并未参加年会晚餐，陈昭姿发布的三人合照也并非摄于年会场地。

该分会说，徐佳青家人当时是受邀参加另一天举行的音乐会；至于机票、住宿等费用是否涉及公帑，应以政府正式纪录为准。

行政院发言人李慧芝说，卓荣泰感谢徐佳青任内推动侨务政策，对于外界指称的相关情形，外交部仍在查证，但尊重徐佳青为维护个人清誉而请辞的意愿，因此“勉予准辞”。