国有卡塔尔能源公司（QatarEnergy）获中国四家银行提供的30亿美元（38.3亿新元）贷款。据知情人士透露，这显示尽管美国与伊朗之间的冲突持续，金融机构仍愿意向海湾地区部分借款人提供贷款。

彭博社引述知情人士报道， 中国银行、中国工商银行、中国农业银行，以及中国建设银行（亚洲）参与这笔五年期融资安排。

这笔贷款定价为担保隔夜融资利率（SOFR）加50个基点，所得资金将用于一般营运用途。

卡塔尔能源是全球最大的液化天然气供应商之一。报道认为，尽管海湾地区紧张局势高企，卡塔尔能源获得这笔贷款凸显了中资银行持续在海湾地区发挥关键作用。

根据彭博汇编的数据，去年中资银行对海湾地区的贷款额增长超过五倍，达到创纪录的115亿美元，不包括双边贷款。尽管冲突导致贷款规模有所收缩，但银团贷款交易规模与2024年大致相当，今年迄今约为23亿美元。

延伸阅读 伊朗供应减少 中国独立炼厂增购伊拉克和卡塔尔原油

近期达成的交易中，科威特布比延银行（Boubyan Bank）8月获得了一笔3亿美元贷款，汇丰银行、中国银行、中国工商银行，以及文莱达鲁萨兰伊斯兰银行参与其中。

与此同时，卡塔尔国家银行正在寻求一笔20亿美元的贷款，中国工商银行是获委任的牵头安排行兼簿记行之一。