2026年诺贝尔文学奖即将揭晓，中国作家残雪位居海外博彩赔率榜首，成为市场预测中的最热门人选，日本作家村上春树紧随其后。

瑞典学院定于星期四（10月8日）当地时间下午1时，即新加坡时间晚上7时，公布今年诺贝尔文学奖得主。诺贝尔文学奖没有公开候选短名单，提名名单和评审资料须保密50年，因此奖项揭晓前的热门人选，主要来自文学评论界和博彩公司预测。

赔率统计网站Nicer Odds及英国博彩公司Ladbrokes的榜单显示，残雪目前位居榜首，村上春树排名第二。墨西哥作家克里斯蒂娜·里维拉·加尔萨（Cristina Rivera Garza）、澳大利亚作家杰拉尔德·穆南（Gerald Murnane），以及美国作家托马斯·品钦（Thomas Pynchon）等也位居前列。

不过，博彩赔率并不能反映瑞典学院的实际评选情况，过去也曾多次未能准确预测最终得主。以2024年为例，残雪当时也是博彩市场热门人选，最终获奖的韩国作家韩江在部分赔率榜上并不靠前。

残雪本名邓小华，1953年生于长沙，是中国当代先锋文学代表作家之一，代表作包括《山上的小屋》《黄泥街》《苍老的浮云》《五香街》和《最后的情人》等。她以实验性和超现实风格著称，曾被瑞典汉学家马悦然（Göran Malmqvist）称为“中国的卡夫卡”。

除了残雪，今年文学评论界也关注加勒比地区和亚洲女性作家。现年77岁的安提瓜裔美国作家金凯德（Jamaica Kincaid）被频繁提及。她的作品聚焦加勒比文化、家庭与身份，以及殖民主义和种族问题。瑞典《每日新闻》文化编辑维曼（Björn Wiman）认为，金凯德长期以来都是诺贝尔文学奖讨论中的人选。

诺贝尔文学奖自1901年颁发以来，女性得主仍明显少于男性。法新社统计，截至目前122名文学奖得主中只有18名女性。