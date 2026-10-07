日本首相高市早苗再次释放稳定对华关系的信号，表示日本将通过对话维护国家利益，并致力构建建设性且稳定的日中关系。

据日本共同社报道，高市早苗星期三（10月7日）在众议院代表质询中谈及日中关系时说，日本将“推进旨在维护国家利益的对话，构建建设性且稳定的关系”。

自高市早苗去年11月在国会表示，“台湾有事”可能构成日本可行使集体自卫权的“存立危机事态”后，中日关系明显恶化，两国在外交、经贸和文化等领域的交流受到严重影响。

不过，近几个月来，日本政界陆续释放希望恢复对华接触的信号。日本前外长岩屋毅上星期率团访华，先后与中国外长王毅和副总理何立峰会面。

高市早苗星期一（10月5日）发表施政方针演说时，也将中国称为日本的“重要邻国”，表示将围绕双方共同面对的课题加强沟通，并通过对话维护日本国家利益。

但她同时提到东海和南中国海问题、中国在日本周边的军事活动和施压措施等。她说，日本“该主张的将明确主张”，并将强烈要求中方采取负责任行动。

高市也指出，即使两国之间存在一些课题，“双方仍有长期积累”，日本将继续推进战略互惠关系。

在释放改善关系信号之际，东海摩擦仍未消退。日本海上保安厅星期二说，一艘中国科考船在多次被要求停止未经许可的调查活动后，已离开日本专属经济区。

海保厅发言人浅野正志告诉法新社，中国“科学”号科考船9月27日出现在冲绳县石垣岛以北约70公里海域，期间不时从船身和船尾向海中放下类似电缆的物体。