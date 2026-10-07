澳大利亚官方宣布对中国深圳的一家人工智能（AI）眼镜生产商进行调查，审查AI眼镜产品在数据收集、访问权限和用户隐私保护方面的合规性。

总部位于中国深圳的青橙未来科技有限公司是HeyCyan智能眼镜应用程序的开发商。该应用用于Anko智能眼镜，这款眼镜在澳大利亚Kmart等零售商店有售，售价最低仅89澳元（约79新元）。

据路透社报道，澳大利亚隐私专员公署（OAIC）星期三（10月7日）宣布，对青橙未来展开正式调查。OAIC表示，9月份已向多家参与生产或提供相关服务的公司发出初步询问，包括Meta、Kmart、谷歌和深圳青橙，了解这些公司如何记录数据，以及数据储存地点。

澳大利亚隐私专员金德（Carly Kind）说：“由于深圳青橙没有回应OAIC的初步询问，我无法确认该公司是否按照《隐私法》的要求，妥善保护澳大利亚人的个人数据。”

金德补充，青橙未回应OAIC的询问，进一步引发了外界对该公司在保护其所持个人信息方面的做法、程序和系统的担忧。她也敦促零售商鉴于当局正在展开调查，重新考虑是否继续销售这款智能眼镜。

金德说：“鉴于OAIC发现HeyCyan应用存在特定风险，我敦促负责任的零售商认真考虑，继续让这类设备在市场上销售是否合适。”

澳大利亚广播公司（ABC）报道称，这是澳大利亚当局迄今为止针对这类设备采取的最重大行动。由于可能侵犯隐私，这些智能眼镜也被批评者戏称为“偷窥眼镜”（pervert glasses），社会上的担忧日益加剧。

今年8月，在要求禁止进口这类产品的呼声不断升高之际，澳大利亚总检察长米歇尔·罗兰（Michelle Rowland）罕见地要求监管机构优先处理这个问题。

报道称，HeyCyan应用存在十多项严重安全漏洞。这款应用被用于Kmart出售的智能眼镜，以及Big W Marketplace、亚马逊等网络平台销售的多款同类产品。

独立测试显示，黑客甚至无需密码，就可能入侵这些廉价智能眼镜。测试还发现，澳大利亚用户的电邮地址、出生日期、照片和视频等敏感数据可能暴露给黑客。附近的攻击者甚至只需通过蓝牙连接，无须密码便能劫持设备；部分情况下，相关数据还被传送到中国的服务器。