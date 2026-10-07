台湾艺人吴奇隆近日手持五星红旗庆祝中国大陆国庆节，引发台湾舆论批评，在台湾棒球开球活动被取消。媒体人胡锡进将吴奇隆与近期陷入为“台独分子”站台争议的蔡康永相比，称“这是时代的十字路口，也是台湾艺人的十字路口。”

据联合新闻网，10月1日吴奇隆在天安门广场手持五星红旗录制祝福视频，还晒出小虎队（台湾90年代音乐男子组合，成员包括吴奇隆，苏有朋和陈志朋）早年在此的合影，引来台湾舆论批评。原定为中华职棒富邦悍将开球的活动随后取消。

吴奇隆本周二（10月6日）在抖音账号发布游览北京天坛的影片，有大陆网民留言“想来赚钱就好好的坚持住这个立场”，吴奇隆回复称，“不赚钱也是这个立场”。他此前在微博上称台湾为“台湾省”。相关话题“吴奇隆不赚钱也是这个立场”星期三（7日）登上微博热搜榜。

《环球时报》前总编辑胡锡进同一天将吴奇隆与另一台湾艺人蔡康永放在一起评论，“吴奇隆发布国庆在天安门手举国旗视频，原定在台湾的棒球开球活动遭到取消。反过来，蔡康永因现身‘台独顽固分子’沈伯洋的造势活动，其在大陆舆论场塌房，多家大陆公司与之切割。这是时代的十字路口，也是台湾艺人的十字路口。”

他说，“蔡康永选择在大陆市场自杀，在岛内‘凤凰涅槃’。既如此，大陆舆论没义务拦他，更没义务为他哭坟。”

台湾知名主持人蔡康永星期天（10月4日）现身民进党籍台北市长参选人沈伯洋的竞总成立大会，引发中国大陆网民及品牌抵制。

《解放军报》旗下新媒体账号“钧正平”星期二评论称，大是大非的问题不容“骑墙摇摆、见风使舵”，某些人一边赚着大陆红利，一边与“台独”眉来眼去，早晚付出“难以承受的代价”。