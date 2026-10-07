台湾知名主持人蔡康永现身民进党籍台北市长参选人沈伯洋的竞选活动，引发中国大陆网民及品牌抵制。同为主持人的陶晶莹公开表示，蔡康永做任何一件事应该都是深思熟虑过，并呼吁外界不要过多揣测。

综合TVBS新闻网、中时新闻网、《自由时报》报道，陶晶莹星期二（10月6日）在广播节目《陶色新闻》中谈及此事时说，蔡康永出道多年以来，给人的印象就是一位充满智慧且待人处事艺术的高手。

陶晶莹并说：“他在做任何一件事应该都是深思熟虑过吧，我们不要过多揣测，让他自己发声比较好……时间会证明很多事情。”

陶晶莹是台湾知名主持人和歌手，代表节目包括《超级星光大道》。

沈伯洋星期天（10月4日）举行竞选总部成立大会，台湾总统兼民进党主席赖清德、前总统蔡英文、副总统萧美琴及行政院长卓荣泰等绿营要角均到场支持。由于沈伯洋曾被大陆国台办列入“台独顽固分子清单”，并遭大陆公安机关立案侦查，蔡康永的出现格外受关注。

消息曝光后，大陆网民在社媒发文抵制蔡康永，“蔡康永现身台独分子竞选现场”登上微博热搜。大陆电动车品牌零跑汽车随后发表声明重申坚持“一个中国原则”，称蔡康永并非其品牌代言人，并已撤下所有相关合作内容；《时尚芭莎》杂志也下架与蔡康永有关的专访宣传内容。

大陆官媒《环球时报》前总编辑胡锡进也连续两天发文评论此事。他星期二晚在微博发文称，大陆没有人差别对待蔡康永，“整个舆论海啸都是他本人以出人意料的方式掀动的”。