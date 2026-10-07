台湾设立F-16战机维修中心已六年，但在372项维修能力筹建项目中，截至今年7月底，仅123项获得制造商洛克希德·马丁原厂授权并完成相关维修能力筹建，占33.06%。

《联合报》星期三（10月7日）报道，立法院预算中心在中央政府总预算案整体评估报告中指出，台湾行政院2020年8月推动成立F-16维修中心，希望结合对美采购新式战机计划，逐步建立关键零组件在台维修和生产能力。

位于台中汉翔公司的F-16维修中心，是洛克希德·马丁授权在亚洲设立的F-16后勤维修中心。成立之初，除满足台湾空军自身维修需求，也曾提出争取亚洲其他F-16用户维修市场的目标。

不过，台湾空军司令部提供的数据显示，截至今年7月底，在总计372项维修能力筹建项目中，获得原厂授权并完成相关筹建的有123项，占33.06%。

在影响F-16妥善率的前30项关键器材中，目前已有17项建立维修能力，占56.67%。立法院预算中心认为，原厂认证和授权的维修能力仍有进一步提升空间。

审计部门此前也曾指出，F-16维修中心虽然已推动数百项维修能力筹建，但部分项目尚未完成原厂认证程序，并建议持续向原厂争取技术移转和认证授权。

台湾通过特别预算向美国采购的66架F-16V Block 70战机陆续交付后，台湾F-16机队规模将超过200架。预算中心认为，若能提升自主维修甚或产制关键核心零组件，有助于战机战力维持。

预算中心因此建议，经济部和国防部继续向外商争取维修技术和授权，以满足未来F-16机队的维修需求。

台湾向美国采购的66架F-16V Block 70战机，首批两架上星期五（10月2日）由夏威夷经关岛飞抵台东志航基地。这是时隔29年，台湾再度接收新采购战机。