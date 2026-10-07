中国国内航线燃油附加费将从星期六（10月10日）起上调，其中800公里及以下航段每名成人旅客收取50元（人民币，下同，9.5新元），800公里以上航段收取90元，较此前分别上涨10元和20元。

据澎湃新闻报道，九元航空星期二（10月6日）发布公告说，自10月10日起调整国内航线旅客运输燃油附加费征收标准。由于中国各航空公司国内航线燃油附加费目前普遍执行统一标准，预计其他航空公司也将同步调整。

根据新标准，800公里及以下航段每名成人旅客收取50元，800公里以上航段收取90元。儿童以及按民航局规定享受成人普通票价五折优惠的残疾军人和伤残人民警察，燃油附加费减半收取，分别为20元和40元；按成人普通票价一成购票的婴儿则免收燃油附加费。

中国国内航线燃油附加费与航空煤油价格挂钩。航空公司可在规定范围内自行确定收费标准，并根据油价波动调整，以降低航油价格变化对经营的影响。

中国航空公司2022年2月恢复征收国内航线燃油附加费，当时两档收费分别为10元和20元。随着油价上涨，同年7月一度升至100元和200元，是中国自2000年征收燃油附加费以来最高水平。

今年以来，国内航线燃油附加费也经历多次调整。4月5日起，两档收费由10元和20元分别大幅上调至60元和120元；5月16日起再次升至90元和170元。

随后，燃油附加费在6月5日、7月5日和8月5日连续三次下调。此次10月10日再度上调后，两档收费将分别回升至50元和90元。

航油是航空公司的主要运营成本之一，通常占总成本三成以上。今年3月中旬受中东地缘冲突等因素影响，国际油价和航油成本明显上涨，中国多家航空公司当时也曾上调国际航线燃油附加费。