中国广东万年青制药股份有限公司否认董事长欧先涛是东方航空MU6741航班“空姐跪地道歉”事件中的涉事旅客，并称有关网络消息系恶意捏造，欧先涛本人已向公安机关报案。

广东万年青制药星期三（10月7日）发布声明说，近日部分网络平台流传“9月28日东航MU6741航班客舱冲突事件涉事旅客为公司董事长欧先涛”的消息，引发关注。

公司称，经核实，欧先涛及公司其他员工从未乘坐该航班，相关信息是“无任何事实依据的恶意捏造”，已侵害欧先涛个人名誉和公司商业信誉。

声明说，欧先涛已向公安机关报案并获受理，公司也已对相关网络内容进行证据留存和保全，将追究造谣者及恶意传播者的全部法律责任。

上述争议源于9月28日东航MU6741合肥飞往大连航班发生的一起客舱冲突。

东航9月30日通报说，航班乘务员推餐车提供饮料服务时，因一名旅客正在睡觉，不慎使餐车与其手肘发生触碰。乘务员随即多次致歉并查看情况，但这名旅客情绪激动，连续使用粗俗过激言语，并出现威胁脚踢乘务员等言行。

东航称，航班落地后，医护人员检查确认这名旅客没有明显外伤，也无须进一步处理，随后自行离开。

东航10月3日再次通报说，认为欧姓涉事旅客的相关行为涉嫌扰乱民用航空器内秩序，并严重侵害员工人格尊严和履职权益，公司已正式向公安机关报案，并配合调查取证。

东航同时宣布，依据旅客承运管理制度，已暂停为欧姓旅客提供承运服务。