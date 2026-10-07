中国官媒披露，解放军海军055型导弹驱逐舰遵义舰入列以来曾多次遭遇外军舰机抵近侦察和跟踪监视，并将深海反潜作为重点攻关方向，探索编队体系下的搜潜和反潜作战方式。

据央视新闻客户端星期三（10月7日）报道，舷号107的遵义舰已深度融入航母编队体系作战，曾赴南太平洋开展远海实战化演练等任务，年均出海超过200天。

遵义舰官兵受访时说，执行任务期间曾多次与外军舰机接触，包括遭遇抵近侦察和跟监。遵义舰官兵张俊形容，双方“缠斗、斗智斗勇”的情况并不少见。

他回忆，在一次日常演训期间，一艘外军舰艇持续跟踪遵义舰。遵义舰高速航行时，对方也提高航速跟随，但在双方相持过程中，外舰一度出现动力和电力全部中断的情况，雷达停止工作、航行灯熄灭，持续近半小时。报道未透露这艘外军舰艇的国籍、舰名及事发时间。

张俊说，面对外军舰机抵近时，他并不紧张，“我为什么要紧张呢，我肯定是不紧张的，只要在我的导弹射程之内，我肯定能消灭你”。

他还表示，在体系支撑下，遵义舰可与其他兵力协同，对目标实施对等反击。

除了水面和防空作战，遵义舰也把深海反潜列为重点训练课目。

报道称，遵义舰自入列以来持续研究深海搜潜，并总结形成一套搜潜战法，去年在中国海军比武中凭借有关成果获得第一名，但具体战法并未公开。

遵义舰官兵徐一说，遵义舰目前也在探索多编队协同反潜，重点解决“探得到、防得下、攻得准”三个问题。他表示，未来海上作战将更多以编队和体系形式展开，目前已经开始进行不同编队之间的磨合与搭配。

遵义舰是中国海军055型万吨级导弹驱逐舰之一。央视报道将这艘舰艇形容为海上作战体系中的重要指挥节点和信息中心，并称该舰已参与多项远海训练任务。