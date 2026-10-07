知情人士透露，欧盟正准备采取临时性保障措施，限制中国混合动力车进口，以期改善欧中贸易失衡。

彭博社报道，知情人士称，随着中国制造的混动车在欧洲销量大增，欧盟委员会可能对这类车辆实施进口限制。目前，中国混动车已占欧洲这类车总销量的四分之一；与此同时，已经面临欧盟高额关税的中国电动汽车进口增速有所放缓。

报道称，保障措施允许欧盟在某一行业进口激增的情况下，限制相关产品进入欧盟市场。欧盟委员会可通过关税配额等方式实施限制，即进口量超过特定额度后，征收关税。

知情人士说，欧盟拟设的进口上限将是临时性的。

据悉，欧盟委员会计划以混动车作为试点。若措施取得成效，未来可能复制到其他存在贸易失衡的行业。

欧盟贸易专员谢夫乔维奇本周将前往北京，与中国商务部长王文涛举行会谈。知情人士说，上述计划可能根据会谈结果调整。

据悉，欧盟的一个主要目标，是将混合动力车进口上限控制在一定水平，以避免引发中国反制。

报道称，欧盟对华贸易逆差每天超过10亿欧元（约14.3亿新元）。欧盟委员会一直寻求加强贸易政策，以保护受到中国进口冲击的欧洲产业。