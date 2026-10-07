日本前外长岩屋毅表示，日中关系目前严峻，“坦率地说，是由我们这一方造成的”。

9月末岩屋毅以日本国际贸易促进协会会长身份访华，与中国外长王毅、中国副总理何立峰会见。他10月2日在老家大分县别府市召开记者会，呼吁日本政府继续为改善中日关系付出努力。

据日本富士新闻网FNN星期三（10月7日）的报道，岩屋毅表示：“鉴于目前严峻的日中关系，希望此次访华能够为改善严峻的日中关系提供一个契机和助力。”

岩屋毅在记者会上说，“坦率地说，原因是由我们这一方造成的。因此，我希望日本政府能够切实致力于改善关系。”

岩屋在记者会上表示，在与王毅的会谈中，双方虽然在日中关系“有必要改善”这一认识上达成一致，但他感受到中方态度严厉。“我感到中方的应对态度很严厉，但王毅外长也表示日中关系有必要改善，在这一点上双方是一致的。外交是政府之间开展的，因此我请求中国政府打开日中之间沟通往来的窗口；同时也希望日本政府继续为改善关系作出努力。”

他还说：“产生了不信任，这也是事实，因此希望日本政府切实努力消除这种不信任。也希望中国方面切实打开沟通窗口，展开对话。”

据此前中方的文告，王毅在与岩屋毅会见时表示，当前的中日关系又一次面临严峻局面，有待再次实现正常化，并敦促纠正日本领导人在台湾问题上的言行。

何立峰则表示，希望日本国际贸易促进协会把握正确历史方向，继续发扬对华友好传统，为推动中日经贸合作发挥更大作用。