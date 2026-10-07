（亚特兰大／台北综合讯）美国本月一份最新调查显示，中国大陆民众整体偏好通过文化交流、经贸往来和官方谈判等和平方式改善台海两岸关系。但如果台湾正式宣布独立，近八成受访者支持采取有限军事行动、军事封锁或经济制裁；支持全面军事攻击者仍占少数，约为四分之一。

美国卡特中心上周五（10月2日）公布与埃默里大学合作进行的“中国脉搏”（China Pulse）调查。调查于今年4月16日至6月26日进行，共访问2500名中国大陆成年人，时间横跨中美元首5月北京会晤，但早于9月华盛顿会晤。

调查结果显示，如果台湾正式宣布独立，77%受访者支持在台湾周边采取有限军事行动，包括夺取金门、马祖等外岛；59%支持军事封锁台湾海峡商业航运，56%支持经济制裁。相比之下，支持对台湾发动全面军事攻击者仅有24%。

负责这项调查的卡特中心研究员泽勒（Nick Zeller）说，大陆民众对台湾的态度，与大陆内部有关台湾问题的论述高度吻合。他分析，和平处理两岸关系明显是多数人的首选，但如果台湾正式宣布独立，“你就会看到军事回应”。

另一方面，台湾美丽岛电子报星期二（10月6日）公布的9月份民调显示，六成（60.3%）受访的台湾民众没有信心美国总统特朗普会维护台湾利益，仅约四分之一（26.1%）表示有信心。

从政治立场来看，民众党支持者对特朗普维护台湾利益最缺乏信心，高达88.2%表示没有信心；支持国民党的受访者中，72.2%表示没有信心。支持民进党的受访者。则有45.5%表示有信心。

对于9月24日在华盛顿举行的“习特二会”，38.2%受访者认为会谈对台湾没有影响，24.9%认为对台湾不利；认为有利的则占11.2%。另有25.7%未明确回答。

“习特二会”是否影响美国对台军售？58.3%受访者认为特朗普将会批准；21.9%认为不会批准。另有19.8%未明确回答。

至于三年后中美在亚太地区的军事实力，超过半数（51.1%）受访者认为美国有优势；26.1%认为中国有优势者。认为两国势均力敌占4.8%，另有18%未明确回答。