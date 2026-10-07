负责选出香港下任行政长官的2026年选举委员会界别分组一般选举，星期三（10月7日）开始接受提名，不同界别参选人陆续报名。据港媒报道，今年选委会选举将告别“自动当选”，当局规定所有分组界别都要有竞争，以营造选举气氛。

选委会由1500人组成。1500席有三种不同产生方法，其中有982席透过界别分组投票选出。今年选委会界别分组一般选举将于11月22日举行，提名期为10月7日至20日。这是2021年香港选举制度修改后，第二次举行选委会界别分组一般选举。

新一届选委会将于明年2月1日组成，任期五年至2032年1月31日，期间会参与行政长官及立法会相关选举。由于选委会扮演重要政治角色，今年选委会界别分组选举提名期展开当天，就有不同界别的参选人陆续到政府部门报名。

其中，体育、演艺、文化及出版界15人组队并到政总报名，当中13人上届在同一界别当选，包括香港电影金像奖主席尔冬升、中国香港体育协会暨奥林匹克委员会名誉副会长贝钧奇、义务副秘书长黄宝基等；新加入参选人为香港演艺学院校长陈颂瑛、演出业协会（香港）有限公司主席许冰心。

由教育界十多个专业团体组成的“教育专业联盟”，则在星期二（6日）宣布派出14人参选，其中四人争取连任。联盟表示，希望担当推动教育政策改变的政策桥梁，把前线教育界的真实声音带入制度平台，推动特首及立法会候选人正视教育界面对的人口结构、教师人手、数码教育及学生支援等挑战，并将业界诉求转化为具体、可问责的政策承诺。

黄大仙区议员越毅强星期三也递交报名表格，争取连任选委席位。他接受《联合早报》访问时说，自己从事地区服务工作十多年，这次参选是“希望将基层市民、基层社团的声音带入选委，担任联系政府与街坊的沟通渠道”。

越毅强承诺，他若成功连任，会推动政府跨部门协调常态化，将基层真实诉求向上反映，促进政策切实落地。

他认为，下一任特首除了要坚守“一国两制”、维护国家安全，也必须重视地区治理、贴地聆听民意，并具备长远视野以应对人口老龄化等社会挑战。

香港《明报》星期二报道，2021年的选委会选举，36个需要选举的分组界别中，有23个是自动当选；今年选委会选举将告别“自动当选”，当局规定所有分组界别都要有竞争，大部分工商界分组界别要有二至三个额外参选人供选民选择，差额约10%至20%，以营造选举气氛，显示整个建制阵营的积极参与。

香港廉政公署星期三表态称，已推出各项教育及宣传项目，并将与选举管理委员会、选举事务处、律政司和政制及内地事务局等相关政府部门及机构保持紧密联系，确保选举能公平、公开和诚实地进行，杜绝选举舞弊及非法行为。