台湾知名主持人蔡康永现身沈伯洋竞选总部成立大会一事在海峡两岸持续发酵。中国大陆《解放军报》旗下新媒体账号“钧正平” 星期二（10月6日）以不点名的方式，批评蔡康永与“台独”眉来眼去，早晚会把自己焊在历史的耻辱柱上，付出难以承受的代价。这是大陆官媒首次对蔡康永事件做出回应。

“钧正平”在微博发表评论，指蔡康永赚着大陆红利却与“台独”眉来眼去。一些人以“不要过多解读”搪塞，而当事人至今未作出清晰明确的回应。

评论强调，沈伯洋作为“台独”势力，是中国人民的死敌和民族败类。“这是大是大非的问题，没有任何模糊空间，不容任何人骑墙摇摆、见风使舵。”

民进党籍台北市长参选人沈伯洋曾被大陆列入“台独顽固分子清单”，并以涉分裂国家犯罪被立案侦查。长期活跃于大陆娱乐圈的蔡康永，星期天（4日）手持应援棒现身沈伯洋竞选活动，但表示自己是“来见识下”，“听听各方意见”。

此事引发大陆网民强烈不满。零跑汽车、《时尚芭莎》 以及唯泰中国等品牌下架相关合作产品。

延伸阅读 中国大陆官媒称可对沈伯洋展开全球抓捕

大陆地方官媒北京广播电视台旗下新媒体“北京时间”星期二也发文，直指蔡康永过去就有不当言论并支持反服贸运动，如今故技重施，实属龌龊投机，并呼吁其他品牌主动自查。

蔡康永事件正值大陆国庆长假，北京官方目前尚未回应此事，但网络上话题热度不断升级。

多个蔡康永相关词条星期三（7日）冲上热搜。他2013年在第50届金马奖颁奖礼上，对大陆演员黄渤说“这是我家，不是你家”的片段也在网上热传。不少网民还翻出蔡康永家族有关“太平轮”的的历史背景，质疑蔡家债务及赔偿问题。

另一方面，台湾演员吴奇隆被曝于中国“十一”国庆期间在天安门前手举五星红旗后，被台湾富邦悍将棒球队取消原定10月4日的赛事开球嘉宾资格。吴奇隆星期二再发布游览天坛视频，有网民留言说“想来赚钱就好好的坚持住这个立场”，他则回复：“不赚钱也是这个立场”。多个相关话题也冲上热搜。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员祁冬涛告诉《联合早报》，中国国家主席习近平上周刚在国庆招待会上，将过去“坚决反对台独”的表述升级为“坚决打击台独” ，而蔡康永在大陆有一定影响力，此事又引起大陆网民反弹，因此需要有官媒站出来表态。

他补充说，但考虑到台湾“九合一”选举在即，北京也不愿过度刺激，相关表述也比较克制。

台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范受访时也说，此事已经对蓝营不利，如果北京官方再强硬表态，可能会对蓝营产生更强的后坐力。“‘钧正平’的发声不代表官方正式表态，但又有官方警告的意味，更像一种试探”。

祁冬涛还说，蔡康永和大陆认定的台独分子发生政治关联被大陆警告，这种趋势会不会持续，还会带来什么实际影响，值得观察。

上海国际关系学者沈丁立受访时则说，两岸分治70多年，尚未统一有深刻的原因。 “真正重要的是，让台湾喜欢大陆，让世界尊重中国大陆，让大陆真正具有威慑力。”