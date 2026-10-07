英国贸易监管机构建议，对从中国进口、用于油漆和造纸的金红石二氧化钛征收新的反倾销税。

据路透社报道，在全球贸易环境日益分化之际，英国已采取措施保护本国产业。今年较早时，由于担心包括中国在内的一些国家大量出口廉价钢材，英国以更严格的新措施取代原有的钢铁保障措施。

英国商业与贸易部下属单位英国贸易救济署（Trade Remedies Authority）星期三（10月7日）表示，对作为增白剂使用的金红石二氧化钛展开调查后发现，来自中国的相关产品正以倾销方式进入英国市场，并对英国国内生产构成迫在眉睫的损害威胁。

英国贸易救济署首席执行官布莱克利（Jessica Blakely）和苏亚雷斯（Carmen Suarez）说：“我们的调查发现，英国二氧化钛生产行业正面临来自中国倾销进口产品的现实而紧迫威胁。”

她们表示，征税将有助于保护这一英国关键产业。TRA接下来将就初步建议征求反馈，之后再向英国商业与贸易部长提交最终建议，由后者决定是否征收有关关税。

路透社报道指出，英国目前正试图在多重贸易利益之间取得微妙平衡。英国已经与美国达成协议，以避免美国总统特朗普部分关税措施的冲击；同时也试图避免部分中国商品供应过剩。英国目前仍在检讨是否对中国电动车征收关税。一方面，英国不希望因此招致中国反制，影响英国出口商；另一方面，随着英国寻求加入欧盟拟议中的“欧洲制造”（Made in Europe）计划，也希望缩小自身政策与欧盟之间的差异。

中国是全球最大的二氧化钛生产国之一，金红石型又占中国二氧化钛产量的绝大多数。美国地质调查局估计，2025年底全球二氧化钛颜料产能约990万吨，中国约600万吨，占全球约六成。