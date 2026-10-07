针对中欧贸易的问题，中国官媒玉渊谭天发文称，若欧方执意出台相关歧视性措施，中方必将坚决予以回应；目前，中方可以使用的工具，包括反歧视调查、产业链供应链安全调查、境外补贴影响调查等。

欧盟贸易委员谢夫乔维奇（Maros Sefcovic）星期三（10月7日）启程前往北京，正式展开关键会谈之前，玉渊谭天发文指出，中欧经贸，需要寻找更大的共识。

文章首先针对法国和德国向欧委会提交非正式文件，要求欧盟强化贸易防御措施，增加多项保护主义新工具，指如欧方执意出台相关歧视性措施，中方必将坚决予以回应，捍卫中国产业合法权益。

文章说，针对法德推动欧盟制定新型贸易限制工具的动向，中方可以在世贸组织框架下，同可能受到影响的第三方协调立场，共同研究应对措施。“目前，中方可以使用的工具，包括反歧视调查、产业链供应链安全调查、境外补贴影响调查等。”

文章引述中国商务部国际贸易经济合作研究院的官员周密称，这些调查可以评估境外相关政策是否影响中国企业、是否形成不公平竞争，从而维护中国企业的正当权益，减少不公平政策及其外溢效应对中国产业造成的影响。

文章也说，谢夫乔维奇将访问北京之际，欧盟试图推出新的限制工具，首先就削弱了中欧双方的磋商氛围。“加之，新工具可为欧方随时追加限制预留空间，一旦持续推进，不但会进一步压缩通过对话解决问题的空间，还会破坏双方已经取得的谈判成果。”

文章提出，中欧可以通过联合监测机制，共同核对插混汽车、化工等行业的贸易流量；通过价格承诺等方式处理电动汽车争端，避免将摩擦扩大；鼓励中国企业在欧洲投资，同时确保中资企业获得稳定、非歧视性的政策环境；就关键物项建立更稳定的供应预期，同时解决中国企业在欧洲面临的市场准入限制。

文章最后说，“如果在双方友好磋商期间，欧方随时准备加码，这不叫相向而行”，并称“贸易不平衡是长期形成的结构性问题，依靠短期限制措施很难解决。双方都需要保持战略耐心。”