上海在上个月底举办了为期六天的世界技能大赛，中国国家主席习近平向大赛致贺信，总理李强出席开幕式并宣布开幕。李强在与世界技能组织主席乌汉和首席执行官霍伊见面时表示，举办第48届世界技能大赛是习近平“亲自关心、亲自推动”。

虽然这是中国首次举办这项赛事，中国代表队还是以41枚金牌位居榜首。在奖牌数之外，更引发外界好奇的是，在人工智能（AI）几乎无所不能的当下，中国为何给一场涵盖砌筑、焊接、数控加工等技能项目的世界赛事如此高规格的定位？

答案的背后，或包含当前中国青年的就业压力、中国产业升级的迫切需求，以及正在发生的人才结构变化。

一方面是高企的青年失业率。今年中国高校毕业生预计达1270万，8月全国不包含在校生的16岁至24岁劳动力失业率攀升至18.9%，相当于每五个青年劳动力中，就有一人处于待业状态。

另一方面是AI、新能源汽车、低空经济等新兴产业带来的“技能人才荒”。当前的产业升级不仅需要高学历人才，更急需能够操作、调试、维修和解决实际问题的应用型技术人才。

学历与工作岗位错位，正催生大学生“回炉”技校的现象。据中国媒体报道，不少本科毕业生选择进入技工院校或大学生技师班，重新学习数控加工、工业机器人、新能源汽车维修等技能。这一现象被网友形象地称为“本升专”。北京已将“学历加技能”的培养模式纳入高校毕业生就业政策，推出大学生技师班和技能就业培训班；在江苏、山东等地，大学毕业生“反向深造”、回到技工院校学技能的现象也在增多。

这些本科生为什么愿意花一两年时间重新学技能？他们究竟是在为学历的贬值买单，还是在寻找一种比单纯学历更贴近就业市场的能力？

这或许也暴露过去人才培养中的另一种错位，一些年轻人拥有越来越高的学历，却未必具备与具体岗位直接衔接的技能。

面对这股“回炉”热，社媒舆论褒贬不一。有网民调侃，这是“就业蓄水池的创新”，甚至叹息这是“高等教育的失败”；也有人担忧“付出了时间和金钱成本，出来还是难找工作”。但不可否认的是，在学历含金量加速缩水的当下，“本科文凭加实用技能”正成为部分青年重新打通就业市场的破局方法。

产业走出去，技能正当时。中国央视报道，如今既懂重型车辆维修又具备英语能力的人才在海外极其抢手，不少“00后”技校生尚未毕业就被企业抢先“预订”。中国教育部则测算，去年全国数字经济与智能制造领域的高技能人才缺口已突破千万；人社部也密集推出了数字孪生工程技术人员、具身智能机器人应用技术员、新能源汽车检测员等数十个新职业标准。

这些变化也在重新定义“技能人才”，他们不再只是传统意义上的“蓝领”，而是需要同时掌握数字技术、智能设备，甚至具备外语能力的新型技术军。

市场的风向与民间的选择也同步发生变化。据报道，由格力电器创办、董明珠担任校长的广东省珠海市格力技工学校10月4日迎来首届新生，原计划招收300人，结果吸引了超过8000人报名。一名中考物理接近满分、已收到重点高中录取通知的学生，在家人支持下选择了这所技工学校。他父亲坦言，打动一家人的是学校“入校即入企，毕业即适岗”的办学模式。

随着结构性就业矛盾短期内难以根治，民企办技校这种产教融合的模式或许还将继续拓展。

当然，从大学走入技校，社会观念的转变仍非一日之功。“技校”在中国长期被视为“考不上大学的人才去的地方”，对技工“苦、脏、累”的刻板印象依然根深蒂固。早在2009年，《中国教育报》报道就指出，“学而优则仕”的传统价值观使得去技校一度被看作“无奈之举”；人社部在2021年也坦言，“重学历、轻技能的社会观念尚未根本改变”。

在AI冲击就业生态的当下，“技校逆袭”“工匠精神”等叙事相信将继续成为主旋律，但也无需过度浪漫化这一现象。

当传统的大学文凭路线已不能再保障就业机会时，当“毕业进大厂、攒首付、结婚生子”的上升通道受阻，一些年轻人甚至用“烂尾娃”自嘲自己的处境：读了大学，却没有等来与学历相匹配的工作和人生，毕业即失业。面对这样的现实落差，有人选择躺平、摆烂，有人则重新学习、重塑自我。反讽的是，在AI和自动化横行霸道时，普通人“能动手、解难题”的实际能力，正变得比过去任何时候都更加重要。