针对乒乓球领域不断出现的赛场争议事件，中国乒协将推动建立赛场禁入名单制度，加强现场秩序维护。

据中新社报道，中国乒乓球协会星期三（10月7日）发布关于抵制极端球迷越界行为的声明。

声明说，近期，中国乒乓球协会关注到，部分极端球迷针对国家队教练员、运动员持续实施辱骂、造谣和人身攻击，此类行为从赛场蔓延至网络，又由网络蔓延至现场。

声明说，有运动员在比赛中受到前述不良行为干扰；有教练员在场边遭个别极端球迷竖中指、辱骂；有教练员、运动员持续收到辱骂短信、骚扰电话和社交媒体私信，严重干扰了他们的正常训练、比赛和生活，协会已协助相关运动员、教练员向公安机关报案，以追究有关人员的法律责任。

声明指出，中国乒乓球协会始终把教练员、运动员身心健康和长远发展放在重要位置，为教练员、运动员提供保障，坚决维护其合法权益。下一步，协会还将推动建立赛场禁入名单制度，加强现场秩序维护。对于涉及队伍管理、参赛安排、运动员使用、教练组排阵等各类不实信息，协会将配合有关部门依法依规处置。

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声明说，中国乒乓球队的每一份荣耀，都凝结着一代代运动员、教练员的拼搏与汗水，也离不开广大球迷多年来的关心与支持。赛场内外的每一声加油、每一份关注，都是“国球”的一部分。乒协愿与广大球迷、媒体朋友、赛事组织者及社会各界一道，共同建设理性、文明、包容的乒乓文化，让热爱有温度，让表达有尺度，让赛场有秩序。

中国国乒男队在亚运会失利后，主教练王皓与粉丝发生线下对峙。综合《大河报》、观察者网等此前报道，星期二（10月6日）在WTT中国大满贯北京首钢园赛场外，部分观众持续辱骂王皓并高喊“林诗栋上一单”“王皓下课”等口号，王皓被激怒后找警察求助并拍照取证。