中国科技巨企阿里巴巴集团主席蔡崇信说，开源人工智能（AI）是欧洲减少对美中两国技术依赖的最佳途径，并敦促该地区建设本土算力基础设施来训练和运行AI模型。

据彭博社报道，蔡崇信当地时间星期三（10月7日）在意大利都灵举行的Wave by Vento科技大会（前身为意大利科技周）上说：“没有哪个国家愿意完全信赖另一个国家的技术：如果政府发生变化、形势发生变化，对方完全可以切断你对这些技术的使用。

“欧洲需要做的是认真对待算力基础设施，让这些模型能够在欧洲本土的基础设施上运行、训练和推理。”

蔡崇信指出，欧洲没有充分利用自身的AI研究人才，而这些人才往往受到美国和中国实验室的争相延揽。欧洲应该专注于用专有的工业数据训练AI模型，以获得竞争优势。

他说，中国的工厂“拥有非常宝贵的制造业数据，所有这些数据对于训练模型都可能非常有用。欧洲很多国家仍然拥有庞大的工业基础”。

蔡崇信并称，中国有意专注于开源模型，刊发研究资料，以提振全球采用率，与美国科企OpenAI和Anthropic PBC等大多提供的闭源模型形成对比，令美国AI模型显得失色。

他说：“美国和闭源实验室不再撰写研究文章，因为他们不想分享，只想保持闭源。”