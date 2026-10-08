中国体育用品公司安踏集团完成收购德国体育品牌彪马近三成股权，正式成为最大股东。

综合第一财经网和证券时报网报道，安踏集团星期三（10月7日）晚间宣布，已以15.055亿欧元（21.57亿新元）现金对价向Pinault家族的投资公司Artémis SAS收购彪马（PUMA）所属公司PUMA SE29.06%股权。

公告称，这次股权收购已取得所有相关监管机构的审批许可，且交易所需的各项惯例交割条件均已满足，安踏集团成为彪马的第一大股东。

安踏集团董事局主席丁世忠表示，安踏集团作为一家多品牌赋能型的企业，多品牌战略的价值是通过集团赋能，激活优秀这些品牌的价值和潜力。

他表示，安踏对彪马管理团队充满信心，并支持其正在推进的战略转型计划。“作为长期投资者，我们将以零售及运营专长赋能彪马品牌，充分释放其品牌价值与发展潜力”。

延伸阅读 安踏以15亿欧元入股 成为德企彪马最大股东

PUMA SE首席执行官赫尔德（Arthur Hoeld）表示，彪马期待与安踏集团建立富有成效的合作伙伴关系，共同探索双方优势互补、为彪马及其股东创造可持续价值的领域，助力公司实现迈入全球运动品牌前三强的目标。

安踏1月在港交所公告以15亿欧元收购彪马约29%的股份，交易预计在今年底前完成。

上述交易延续了安踏不断扩展西方品牌组合的策略。1991年成立于中国福建省晋江市的安踏，旗下有多个国际体育品牌，包括斐乐（FILA）、始祖鸟（Arc’teryx）、萨洛蒙（Salomon）、威尔逊（Wilson），迪桑特（Descente）等。