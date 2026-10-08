台湾前总统蔡英文在新加坡时间星期四（10月8日）于美国发表演说，强调如果要让科技、产业和安全都更有韧性，台湾不只是一个重要的合作伙伴，更是不可或缺的伙伴。

综合台湾《自由时报》《联合报》和ETtoday新闻云报道，卸任总统后首次访问美国的蔡英文，在斯坦福大学发表演说时称，台湾位在第一岛链的中心，同时也是全球科技产业非常重要的一员。

蔡英文称，台湾的地理位置、民主制度、科技能力和产业实力放在一起，让台湾扮演一个很难被取代的角色。

她也说，一个安全、有韧性的台湾，有助于维持印太地区的稳定，并称跟台湾有更深入的合作，不只是在帮助台湾提升自己的安全，也是在让印太地区更稳定，让民主国家整体更有韧性。

此外，蔡英文提到，台湾每天都面对网络攻击、认知作战、资讯操弄、经济胁迫，以及企图侵害关键基础设施的行动。中国大陆的军机与军舰也经常在台湾周边活动，海警以及其他形式的行动在台湾周边海域也变得越来越频繁。

蔡英文指这些活动往往刻意避免升高到公开冲突的程度，灰色地带行动的目的，就是增加台湾的成本，测试台湾的反应，并且逐步改变台湾周边的安全环境，同时避免承担公开对抗所带来的政治与军事后果。

因此，她认为，对台湾来说，“维持和平不能只准备因应一场大规模的军事冲突”。台湾必须持续回应这些压力，同时维持自己的信心与行动自由；另一方面，也要继续强化自我防卫的能力，以因应吓阻失败的可能。