美国网络安全公司指早前发生针对韩国金融行业的网络攻击事件，幕后嫌疑人可能是中国广东一名26岁嫌犯。

综合路透社和韩联社报道，美国网络安全公司CrowdStrike在星期三（10月7日）于官网发布的报告中说，关于9月下旬至10月上旬发生针对韩国金融机构的攻击行动，公司在分析与此事有关联的AI编码工具会话（session）及基础设施时，发现了与涉嫌攻击者有关的个人信息。

CrowdStrike指攻击者结合使用ARTEX和大语言模型，并经评估后颇有信心认为，涉事者是一名讲中文的人士，且有可能出于经济动机展开攻击行动。ARTEX是一款中国开发的开源渗透测试工具。

公司称，其中一个Claude Code会话包含一项请求，要求制作一份安全研究员概述文件，描述黑客攻击活动的成果。

报告称，这个提示包含了Telegram账号、年龄、教育背景、位于广东茂名的一个地点等详细信息。

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CrowdStrike也指同一个Telegram用户名，也出现在其他网络活动中，包括针对一个基于 Telegram的NFT交易平台的漏洞研究，以及另一起针对中国某支付平台的疑似攻击事件。

公司说，这些个人信息可能属于须为这起事件负责的人士，但也警示现有信息无法确切锁定攻击者的身份。

韩国新韩银行、KB国民银行、韩亚银行等七家金融企业遭遇黑客攻击，多处发现同一攻击者利用人工智能（AI）实施攻击的迹象。