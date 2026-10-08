美国纽约检方指短视频平台TikTok向青少年用户开展秘密试验。

彭博商业周刊星期三（10月7日）引述TikTok一份机密文件称，纽约州总检察长乐迪蒂亚·詹姆斯（Letitia James）对TikTok面对的危害儿童安全诉讼案提出上述新指控。

据报道，TikTok被指在2021年开始进行的算法测试影响了1500万名美国青少年用户，并导致其中一人自杀身亡。

TikTok未向10%美国青少年用户告知已存在的新安全配置，以测试这项改变是否减少用户在平台的使用时间。

詹姆斯在修正诉讼案中说，“鉴于此，TikTok让用户在上述测试中面对平台较为不安全的设计体验。” 其中一名青少年在未被告知存在新安全配置的情况下接受测试，最终自杀身亡。

在法庭文件中，TikTok确认平台所开展的测试“可能让用户持续接受原有体验”，但否认这些测试降低用户的安全感。

TikTok在声明中说：“我们持续改善平台运营，就像多数公司一样，我们经常测试新产品和配置以验证体验，从而明白它们在真实世界的运作。”

包括纽约在内，美国有十几个州起诉TikTok，指公司危害青少年用户的心理健康，公司管理层也就平台的安全事宜误导公众。

今年8月，TikTok与中国母公司字节跳动同意支付4亿美元（5.12亿新元），与美国司法部就儿童网络隐私争议达成和解。9月，TikTok同意就公司危害青少年用户的心理健康案支付3亿美元和解金。