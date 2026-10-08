美国联邦通信委员会（Federal Communications Commission，简称FCC）将于10月29日表决，禁止所有中国实验室为在美国使用的智能手机、摄像头和电脑等电子设备进行检测。

据路透社报道，FCC星期三（10月7日）称，将禁止包括中国在内、未给予美国检测实验室对等待遇的国家的检测实验室和认证机构开展相关业务，禁令计划于2028年12月生效。

FCC去年5月曾投票通过，禁止被认为对美国国家安全构成风险的中国实验室测试电子设备，受影响的有数十家实验室。新的禁令扩大了打击范围。

FCC主席布伦丹·卡尔（Brendan Carr）表示，去年有82%的电子产品在中国接受检测。

“所有电子设备中，只有不到4%是在美国境内的实验室检测的，”卡尔说，该委员会将“坚持国际贸易中的公平和对等待遇”。

延伸阅读 美国FCC禁止部分中国实验室检测在美使用电子产品

这是华盛顿就技术问题和设备打击中国的最新举措。

去年12月，联邦通信委员会禁止进口所有新型号的中国无人机，同时也禁止进口中国制造的新型号消费级路由器；今年6月，禁止进口包括华为和中兴通讯在内的一批中国制造商生产的更多设备，并提议禁止进口大多数军用级无人机；今年7月，又投票禁止在美国销售含有被认定构成国家安全风险的中国企业关键硬件的设备，并提议禁止美国电信运营商与被认定构成国家安全风险的中国电信企业互联互通。