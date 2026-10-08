今年中国电影国庆档收官，票房为11.65亿元（人民币，下同，约2.22亿新元），较去年大幅下降，国产影片占比78.7%。

据央视新闻，据中国国家电影局统计，2026年国庆档电影票房为11.65亿元，观影人次为3199.59万。

场次为329万场，同比增长2.21%；平均票价为36.41元，比去年同期降低0.28元，同比下降0.77%。

中国国产影片票房占比为78.7%。档期内票房前五名影片分别为：《神探之痕迹》4.23亿元，《什么意思夫妇》2.44亿元，《生化危机：爆发夜》1.74亿元，《欢迎来龙餐馆》0.55亿元，《小猪佩奇·完美假期》0.54亿元。

截至10月7日，全年电影总票房为307.46亿元，观影人次7.84亿。

2014年国庆档是中国国庆档首次突破10亿元的一年，不同统计口径约为10.9亿至11.18亿元人民币。2015、2016票房分别为18.5亿元、15.8亿亿元，2017年达到约26.1亿元，创下新高，此后保持增长态势，2019年十一黄金周票房达到44.66亿元。

冠病疫情后，国庆档票房未能重返此前高位。2023年票房反弹至约27.3亿元，但随后连续回落。2024年降至21.04亿元，2025年进一步降至18.35亿元。今年的国庆档票房相比2025年又大幅下降。