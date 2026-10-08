台湾九合一地方选举临近，争取连任的国民党籍的台北市长蒋万安宣布，将规划迁移位于台北市区的松山机场，300公顷用地将用做人工智能（AI）园区、住宅及公园。

综合《自由时报》和《联合报》报道，台北市政府星期四（10月8日）举行“打造AI黄金世纪、全面释放都市潜力”记者会。蒋万安在会上宣布上述消息。

蒋万安称，他在第一任期成功争取美国晶片巨头英伟达落脚，迎来AI浪潮，这是千载难逢的机运，接下来要让世界因为英伟达看见台北，AI的产业蓝海就是台北的机会，但产业想加码投资，台北却没地可给。

因此，蒋万安计划将松山机场迁移后打造台北AI产业园区，300公顷将用于产业发展、交通路网和居住空间。

具体而言，台北市政府规划100公顷作为产业聚落，90公顷为住宅及支援性公共设施，另外110公顷则作为公园绿地。

蒋万安称，桃园机场第三客运大楼的完工启用就在眼前，第三跑道也将在2033年启用，可以覆盖松山机场的运量。

1932年启用的松山机场是军民两用机场，去年的总旅客数量为562万人次。据台湾公共电视此前报道，在桃园国际机场启用后，松山机场转型为台湾境内航线，但在高铁通车后经营惨淡。一直到2008年两岸直航后，松山机场才谷底翻身，除了两岸航线，也被定位为串联上海虹桥、东京羽田、韩国金浦机场的“东北亚黄金航圈”。

有关松山机场存废、迁移的议题，过去20多年来已多次成为台北市长选战焦点。

民进党台北市长参选人沈伯洋星期四说，松山机场迁建议题讨论许久，不分政党都有讨论过，这也牵扯到军用、空军松山基地指挥部，同时这也算是蒋万安时任立委的选区，“立委选区到现在这四年，加起来也可能快10年，不知道讲市长对松机迁建做哪些准备”。

不过沈伯洋认为，无论如何能够讨论市政都是好事，“觉得这个议题讨论回归市政很好，辩论可能举行，是不是先这题辩论，蛮好的”。