台湾知名主持人蔡康永现身沈伯洋竞总成立大会一事在两岸持续发酵，台警政署针对蔡康永人身安全启动维护部署。

综合台湾《镜周刊》和《自由时报》报道，警政署研判蔡康永有“遭跨国镇压之虞”，已要求台北市警察局加强安全措施，并针对蔡康永人身安全进行维护部署。

据了解，警政署交办事项主要包括三项。首先，警方须掌握蔡康永住所情况；其次，由管辖分局建立与蔡康永本人之间的联络管道；第三，依情势进行安全维护部署。警方后续采取的措施与目的，也已向蔡康永本人说明。

警政署表示，政府对任何境外势力以威胁、恐吓、监控或其他方式干预台湾民主政治、侵害人民人身安全及言论自由，均高度重视并严正以对，已责由相关警察机关掌握情势，依公开资讯及具体风险进行评估，主动建立联系管道，并视实际需要采取适切安全维护作为。

警政署强调“台湾是民主法治国家”，任何人均不应因政治立场、言论或合法公共参与而遭受威胁。警方将持续依法行政，确保人民安全、自由及社会安定。

中国大陆《解放军报》旗下新媒体账号“钧正平” 星期二（10月6日）以不点名的方式，批评蔡康永与“台独”眉来眼去，早晚会把自己焊在历史的耻辱柱上，付出难以承受的代价。

大陆地方官媒北京广播电视台旗下新媒体“北京时间”星期二也发文，直指蔡康永过去就有不当言论并支持反服贸运动，如今故技重施，实属龌龊投机，并呼吁其他品牌主动自查。