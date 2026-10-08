针对中国外交部发言人郭嘉昆不加头衔地直呼日本首相高市早苗姓名，日本外务省称已向北京提出交涉，“即使立场不同，对一国领导人表示尊重在国际礼仪上是理所当然的”。

日本外务省星期三（10月7日）在社媒X发文称，在当天的外务省记者会上，有记者提问，郭嘉昆在9月30日的记者会上批评高市政府时，没有使用日本首相的职务称谓，而是直呼其姓名。有观点指出，这种不加职务称谓的称呼方式并不寻常，而且是有意为之。请问日本政府对此有何看法？

日本外务省发言人北村俊博回应称，日本方面已经知悉中国外交部发言人的有关言论，但不置评具体细节。

他补充说：“无论如何，我们认为，即使立场不同，对一国领导人表示尊重在国际礼仪上是理所当然的。”

据日本共同社报道，北村俊博透露日本已向中方提出交涉，不过对于具体交涉内容，他以“这是外交上的沟通”为由未予说明。

郭嘉昆9月30日在例行记者会上回答日本不设禁忌讨论核武器的问题时，直呼高市早苗全名，是继8月17日以来再有中国外交部发言人未如以往称呼她为日本首相。

港媒星岛头条上周五（10月2日）刊登署名“纪晓华”的专栏文章指出，中国外交部向来字斟句酌，这因此并非口误。外交辞令是当今最精准的文字游戏，对一国领导人的称谓，更是彼此关系的“温度计”。

公开资料显示，去年10月高市刚上台时，中方称她为日本首相；高市隔月发表涉台言论后，中方改以“日本执政当局”“日本现职领导人”称呼她。

今年8月15日纪念二战结束81周年，高市早苗致辞中未提及对二战的反省，引发中方不满。中国外交部发言人林剑8月17日点名批评称：“高市早苗在致辞中回避‘反省’‘教训’。”这相信是中方在高市上台后首次公开直呼其名。

高市上月在纽约联大呼吁删除《联合国宪章》中的“敌国条款”后，郭嘉昆9月23日再改用“日本现政权”称呼她，至本周又再次直呼其名。

星岛文章分析：“这如同对日本的外交‘降级’，就像把客人从原先的贵宾室，一步步请到走廊，最后直接请出大厅，客气没了，面子也不给了。”

日本前首相小泉纯一郎在2001至2006年任内连续六年参拜靖国神社，当时中国外交部仍称他为“日本首相”“小泉首相”。星岛文章认为，如今直呼高市姓名有两种可能性，一是中方的态度比过往强硬，二是高市涉台言论引发的问题，比以往严重。