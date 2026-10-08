中国科技巨企字节跳动前实习生田柯宇（Tian Keyu）所设立的人工智能（AI）初创企业，获得投资月之暗面的风险投资巨头五源资本和IDG资本的融资，募资近3000万美元（3840万新元）。公司在收到投资后的估值达到2亿美元。

据彭博社星期三（10月7日）报道，这家尚未命名的公司专注于极具潜力的世界模型（World Models）领域——即通过模拟现实世界的物理与力学原理，来赋能机器人、互动视频和自动驾驶等应用。这使它们直接向李飞飞（Fei-Fei Li）和杨立昆（Yann LeCun）等AI行业先驱发起挑战。

田柯宇去年夏天从北京大学硕士毕业，现为北大博士研究生。2024年，他与字节商业化技术团队合作发表的论文获NeurIPS最佳论文奖，并担任该论文第一作者。

观察者网今年7月报道称，田柯宇已经开启世界模型领域创业。整体融资金额数千万美元，估值约2亿美元。

2024年11月，字节跳动起诉前实习生田柯宇篡改代码攻击公司内部模型训练案，已获北京市海淀区人民法院正式受理。字节跳动请求法院，判令田柯宇赔偿公司侵权损失800万元人民币（152万新元）及合理支出2万元人民币，并公开赔礼道歉。