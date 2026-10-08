成立于中国的人工智能（AI）初创公司Manus完成被收购行动叫停后的首轮5亿美元（6亿4000万新元）融资。

综合腾讯科技和IT之家报道，Manus 母公司蝴蝶效应星期四（10月8日）宣布完成超过5亿美元新一轮融资。本轮融资由博裕投资、IDG资本领投，老股东腾讯、红杉中国、真格基金继续加持。

彭博社9月中引述知情者称，Manus拟开展被收购行动叫停后的首轮5亿美元融资，公司估值将因此提高一倍至40亿美元。完成这项融资，将使Manus成为AI智能体领域最有价值的中国初创公司。

在中国成立、后搬迁至新加坡的初创企业Manus去年12月被美国互联网巨头Meta公司以超过20亿美元收购，但被北京方面叫停。

彭博社6月报道称，自中国官方4月喊停这项交易后，Meta公司内部与Manus已进行运营分离，并停止两家公司的数据共享。

今年8月11日，Manus网站“Manus现已成为Meta的一部分”，变成“Manus即将恢复独立运营。”

Manus9月1日在网站宣布，恢复独立运营，肖弘、张涛和季逸超组成的原创始团队将继续领导公司。