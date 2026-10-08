中国江苏省官方公布，去年11月刚刚跨省履新“中国最强地级市”苏州市委书记的范波，已升任中共江苏省委副书记。

中共江苏省委组织部官方微信公众号“江苏先锋”星期四（10月8日）公布，中共中央批准，此前担任江苏省委常委、苏州市委书记的范波，出任江苏省委副书记；黑龙江省委常委、省纪委书记边学文跨省履新，出任江苏省委委员、常委和省纪委书记。

公开资料显示，范波生于1969年10月，是湖北洪湖人，曾在中国国家发展和改革委员会任职多年，2016年参与央地干部交流后，历任四川、山东和江苏三地。

范波曾任国家发改委人事司副巡视员、副司长，后挂职四川省发改委副主任、省政府副秘书长。

2016年8月起，范波出任推动长江经济带发展领导小组办公室综合协调组组长（正司长级）兼国家发改委基础产业司副司长，四川省发改委主任，四川省自贡市委书记等职。

2022年7月，范波跨省升任山东省副省长。2024年4月，范波出任山东省委常委、省委秘书长，后于2025年11月任江苏省委常委、苏州市委书记，此次履新是填补刘小涛升任江苏省长后的空缺。

在范波之前，自从1994年以来，苏州经历过12名市委书记，其中只有两人没再上升到正省部级。苏州因此被誉为“正部级摇篮”。

至于同日官宣履新江苏的边学文，则生于1972年12月，曾任天津市人民检察院副检察长、天津市纪委副书记等职，2020年任中央纪委国家监委案件审理室主任。2024年3月，边学文任黑龙江省委常委、省纪委书记，至此次履新。

此前任江苏省纪委书记的张忠，已于今年8月履新中央纪委副书记、国家监委副主任。